EU gebiedt Broadcom delen van chipdeals met zes voorname klanten op te schorten

De Europese Commissie heeft Broadcom bevolen om de toepassing van een aantal voorwaarden in overeenkomsten met zes van zijn voornaamste klanten te staken. Volgens de Commissie wordt daarmee onherstelbare schade aan de concurrentiepositie van andere spelers voorkomen.

Volgens Margrethe Vestager, nog even de huidige Eurocommissaris voor mededinging, zijn er sterke aanwijzingen dat Broadcom er concurrentiebeperkende activiteiten op nahoudt die in strijd zijn met EU-mededingingsregels. Broadcom is een belangrijke leverancier van chipsets voor settopboxen en modems, al maakt de Commissie niet duidelijk om welke klanten het precies gaat. Wat de voorwaarden betreft gaat het om bepalingen die Broadcoms dominante positie bestendigen door aankoopverplichtingen op te leggen en commerciële voordelen, zoals toegang tot technische ondersteuning en kortingen, in het vooruitzicht te stellen. Die voordelen zouden alleen van toepassing worden als de klanten bij hun keuze van socs voor hun settopboxen en modems met Broadcom in zee gaan.

Als niet op deze manier wordt ingegrepen, is volgens Vestager de kans groot dat er 'ernstige en onherstelbare schade' wordt berokkend aan de concurrentie op de markt voor socs voor settopboxen en modems. Dat zou leiden tot hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie voor Europese consumenten. Zonder ingrijpen zal het effect hebben op een aantal aanbestedingen die in de toekomst worden gestart, waarbij het ook draait om de 'opkomende Wi-Fi 6-standaard voor modems en tv-settopboxen', aldus de Commissie. Concurrerende chipsetleveranciers zouden anders niet meer kunnen concurreren met Broadcom. Tussentijdse maatregelen als deze komen niet vaak voor en worden doorgaans ingesteld als de Commissie bang is dat er voor het afronden van het onderzoek al onherstelbare schade optreedt.

Vestager zegt dat de bevindingen onder meer afkomstig zijn uit interne Broadcom-documenten die door Broadcoms klanten en concurrenten bij de EU zijn ingediend. De Commissie heeft nog niet definitief vastgesteld of de bedoelde voorwaarden uit de overeenkomsten van Broadcom de Europese regels overtreden, maar volgens de commissaris lijkt Broadcom zijn dominante positie te misbruiken. Daarom moet het bedrijf binnen dertig dagen de 'concurrentiebeperkende voorwaarden' stoppen, voorkomen dat soortgelijke provisies van kracht worden en voorkomen dat andere afspraken tot hetzelfde effect leiden. Er loopt nog een onderzoek naar de hele zaak, waarin het uiteindelijk tot een boete kan komen. Wanneer dat onderzoek is afgerond, is nog niet bekend.