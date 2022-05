Amazon toont techniek voor herkenning gebruiker via handpalm

Amazon heeft One getoond, een apparaat en techniek voor het herkennen van klanten via de handpalm. Het bedrijf gaat de techniek testen in twee eigen fysieke winkels in thuisstad Seattle. Daarna wil het bedrijf de techniek in meer winkels gebruiken.

Het authenticeren van een gebruiker duurt ongeveer een seconde en gedurende die tijd moet de gebruiker de handpalm boven het apparaat houden, zegt Amazon. Het beeld van de palm is gebaseerd op patronen van lijnen in de handpalm, samen met het patroon van bloedvaten. Dat moet een uniek patroon geven om personen te identificeren.

Om mee te doen, moeten gebruikers hun creditcard in het apparaat steken en hun palm laten scannen. Elke volgende keer is alleen een seconde scannen genoeg voor identificatie of betalen. Amazon heeft deze techniek gekozen, omdat zij contactloos is en een bewust gebaar vereist van de gebruiker, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gezichtsherkenning.

Amazon gebruikt de techniek in eerste instantie in eigen winkels, maar ziet voor zich dat ze ook in gebruik kan raken voor het snel identificeren van supporters in een sportstadion of als vervanging van klantenkaarten in winkels van derden.