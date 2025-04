Philips OLED807

Terwijl LG Electronics, Sony en Panasonic liever niet precies zeggen welke oledpanelen ze in hun televisies stoppen, deed TP Vision er begin dit jaar niet moeilijk over: de nieuwe Philips 8-serie zou voorzien worden van LG Display's nieuwste generatie OLED EX-panelen. We hebben er even op moeten wachten, maar de Philips OLED 807 is inmiddels te koop. Wij hebben de 55"-versie getest.

Dat nieuwe paneel is op papier het belangrijkste, maar niet de enige verbetering ten opzichte van de OLED806 van vorig jaar. De 807 heeft ook een verbeterde versie van de P5-dualenginebeeldprocessor die samen met de omgevingslichtsensor zorgt voor een betere afstemming van het beeld op de kijkomstandigheden. Daarnaast heeft Philips een Game Bar-menu toegevoegd en heeft de tv een IMAX Enhanced-modus. Ook het design is aangepast: de platte minimalistische pootjes van de 806 hebben plaatsgemaakt voor een grotere T-vormige voet.

De Philips OLED 807-serie is beschikbaar in beeldmaten van 48 tot 77 inch, waarbij de modellen vanaf 55 inch sowieso voorzien zijn van OLED EX-panelen; de kleinere 48"-variant moet het, in eerste instantie, stellen met een paneel van de vorige generatie. De tv beschikt verder over HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor onder andere hfr en vrr, waarbij de tv helaas nog steeds een aantal beperkingen heeft. De tv is net als zijn voorganger voorzien van vierzijdig ambilight, waarbij de sfeer van het beeld door leds achter het scherm op de muur wordt doorgezet. De winkelprijzen lopen volgens onze Pricewatch uiteen van 1300 euro voor de kleinste variant, tot bijna 4000 euro voor de 77"-versie. Ons 55"-testmodel is op het moment van schrijven te koop vanaf 1419 euro, waarmee de tv een paar honderd euro duurder is dan de populaire 55"-C2 OLED van LG en de 55"-S95B QD-OLED van Samsung. Het is tijd om uit te zoeken of de Philips 807 die meerprijs ook waard is.