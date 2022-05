TP Vision brengt vier nieuwe draadloze Philips-hoofdtelefoons voor sporters uit

TP Vision brengt vier nieuwe draadloze hoofdtelefoons uit voor sporters onder het Philips Sound-merk. Het gaat om een set losse oortjes, een koptelefoon, en twee oordopjes die onderling met een draad verbonden zijn.

De Philips A7306 is een set aan draadloze in-ear-oordopjes met afneembare oorhaakjes. Die oortjes hebben een driver van 9mm en passieve ruisonderdrukking voor het wegfilteren van geluid van buitenaf. Er zit ook een knop op de oortjes waarmee gebruikers geluid van buitenaf juist beter kunnen horen. In de A7306 zit ook een ingebouwde hartslagmeter die volgens Philips compatibel is met 'de meeste fitness-apps van het moment' en de oortjes zijn compatibel met Google Assistent en Siri. De accu gaat zes uur mee en met het oplaaddoosje kunnen ze drie keer volledig worden opgeladen. Door een snellaadfunctie kunnen de oortjes na een kwartier een uur muziek afspelen.

De fabrikant heeft daarnaast twee modellen uitgebracht met oortjes die onderling zijn verbonden. De A6606 heeft een harde nekband met een titaniumstructuur en een ingebouwd ledlampje dat vanuit de app kan worden bediend. Het apparaat heeft ook Philips' eigen Bone Conduction-technologie die trillingen in het oor brengt via de jukbeenderen. De accu daarvan gaat negen uur mee. Het andere model is de A3206, die onderling met een gewone draad verbonden zijn. Op de draad zit ook een kledingclip en een bedieningspaneel voor geluid. De wing tips en oorhaken van de A3206 kunnen worden verwisseld en de oortjes hebben een afspeeltijd van tien uur.

TP Vision heeft daarnaast een on-ear-hoofdtelefoon uitgebracht. De A4216 is ook draadloos en heeft afneembare kussens van stof die kunnen worden uitgewassen. De hoofdtelefoon heeft drivers van 40mm en het apparaat heeft een speeltijd van 25 uur.

De hoofdtelefoons zijn volgens TP Vision allemaal in het tweede kwartaal van 2021 te koop. De exacte releasedata en de prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.