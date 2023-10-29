Google-onderzoek laat anc-wearables hartslag meten met ultrasone geluidsgolven

Google heeft een onderzoek gepubliceerd naar een techniek die de hartslag van gebruikers kan meten met louter bestaande, draadloze anc-wearables. De techniek, audioplethysmografie genaamd, gebruikt ultrasone geluidsgolven om de hartslag te detecteren.

Bij audioplethysmografie wordt een ultrasoon geluidssignaal met lage intensiteit door de speakers van de anc-oortjes of -koptelefoon verzonden, legt Google uit. Dat signaal geeft echo's af, die via de microfoon van de wearable worden opgepikt. Volgens de onderzoekers kan zo de subtiele beweging van het huidoppervlak in de gehoorgang, als gevolg van bloed dat er doorheen wordt gepompt, gemonitord worden. Die informatie kan vervolgens door middel van een model dat de onderzoekers hebben gemaakt, verwerkt worden in een hartslagmeting en een meting van de hartslagvariabiliteit.

De onderzoekers stellen dat bestaande wearables met een hartslagmonitorfunctie gebruikmaken van 'een overvloed aan sensoren', waaronder fotoplethysmogrammen en elektrocardiogrammen, die met een microcontroller in de oortjes of koptelefoon verwerkt moeten worden. Volgens Google zorgt dat er onder meer voor dat de wearable duurder en zwaarder wordt, en dat de accu sneller leeg raakt. Daarom probeerde het bedrijf een manier te verzinnen om de hartslag te kunnen meten met bestaande, draadloze oortjes met actieve ruisonderdrukking, zonder iets aan de hardware te veranderen.

Volgens Google werkt audioplethysmografie, in tegenstelling tot de eerdergenoemde sensoren, evengoed bij verschillende gehoorganggroottes, donkere huidskleuren en achtergrondmuziek. Ook als de oortjes niet helemaal goed strak in het oor zitten zou de techniek 'veerkrachtig' werken. Wel vertoont audioplethysmografie kuren bij lichaamsbeweging, al hebben de onderzoekers dat probleem naar eigen zeggen weten op te lossen door meerdere frequenties te gebruiken en daaruit de meest accurate te kiezen.

Google beweert in de conclusie van zijn onderzoek dat er met deze techniek 'consistent' een accurate hartslag en hartslagvariabiliteit werd gemeten. De onderzoekers schrijven dat hiermee is bewezen dat audioplethysmografie elke tws-anc-wearable kan omtoveren in een hartslagmeter 'met een simpele software-upgrade'. Deze techniek opent volgens Google nieuwe mogelijkheden voor goedkope gezondheidsmetingen.