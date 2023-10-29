Google-onderzoek laat anc-wearables hartslag meten met ultrasone geluidsgolven

Google heeft een onderzoek gepubliceerd naar een techniek die de hartslag van gebruikers kan meten met louter bestaande, draadloze anc-wearables. De techniek, audioplethysmografie genaamd, gebruikt ultrasone geluidsgolven om de hartslag te detecteren.

Bij audioplethysmografie wordt een ultrasoon geluidssignaal met lage intensiteit door de speakers van de anc-oortjes of -koptelefoon verzonden, legt Google uit. Dat signaal geeft echo's af, die via de microfoon van de wearable worden opgepikt. Volgens de onderzoekers kan zo de subtiele beweging van het huidoppervlak in de gehoorgang, als gevolg van bloed dat er doorheen wordt gepompt, gemonitord worden. Die informatie kan vervolgens door middel van een model dat de onderzoekers hebben gemaakt, verwerkt worden in een hartslagmeting en een meting van de hartslagvariabiliteit.

De onderzoekers stellen dat bestaande wearables met een hartslagmonitorfunctie gebruikmaken van 'een overvloed aan sensoren', waaronder fotoplethysmogrammen en elektrocardiogrammen, die met een microcontroller in de oortjes of koptelefoon verwerkt moeten worden. Volgens Google zorgt dat er onder meer voor dat de wearable duurder en zwaarder wordt, en dat de accu sneller leeg raakt. Daarom probeerde het bedrijf een manier te verzinnen om de hartslag te kunnen meten met bestaande, draadloze oortjes met actieve ruisonderdrukking, zonder iets aan de hardware te veranderen.

Volgens Google werkt audioplethysmografie, in tegenstelling tot de eerdergenoemde sensoren, evengoed bij verschillende gehoorganggroottes, donkere huidskleuren en achtergrondmuziek. Ook als de oortjes niet helemaal goed strak in het oor zitten zou de techniek 'veerkrachtig' werken. Wel vertoont audioplethysmografie kuren bij lichaamsbeweging, al hebben de onderzoekers dat probleem naar eigen zeggen weten op te lossen door meerdere frequenties te gebruiken en daaruit de meest accurate te kiezen.

Google beweert in de conclusie van zijn onderzoek dat er met deze techniek 'consistent' een accurate hartslag en hartslagvariabiliteit werd gemeten. De onderzoekers schrijven dat hiermee is bewezen dat audioplethysmografie elke tws-anc-wearable kan omtoveren in een hartslagmeter 'met een simpele software-upgrade'. Deze techniek opent volgens Google nieuwe mogelijkheden voor goedkope gezondheidsmetingen.

Googles onderzoek naar audioplethysmografie voor hartslagmeting anc-oortjes

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 29-10-2023 13:13 56

29-10-2023 • 13:13

56

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Reacties (56)

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Jan Onderwater 29 oktober 2023 13:26
Degene die een betrouwbare bloedsuikermeting in een wearable voor elkaar krijgt die niet invasief is, gaat het helemaal maken.
djwice
@Jan Onderwater29 oktober 2023 15:00
Een arm patch, hebben nu veel mensen om me heen. Telefoon er tegen en je weet je waarde.
https://www.gezondheidspl...sh-Glucose-Monitoring.jpg

Is al best minder invasive toch?

Kun jij vinden hoe deze sensoren werken welke technieken er achter zitten, met welke techniek de glucose gemeten wordt?
Ik kan niet meer vinden als "een draadje" in het oppervlak van de huid die de patiënt zelf kan aanbrengen.

Ik heb ze zelf niet, dus moest ze anders bestellen en open maken om te zien hoe ze werken.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 02:06]

WhatsappHack
@djwice29 oktober 2023 23:32
Dat is een Freestyle Libre 2. Daar schrijven we (community) software voor waardoor je die telefoon er niet meer tegenaan hoeft te houden maar gewoon real-time via BLE metingen binnenkrijgt en alarmen af kan laten gaan, data kopiëren naar je (privé)server voor analyse en/of om familie je te laten volgen (en aan hen ook alarmen geven), etc.. Best handig. Je hebt ook varianten die dat (deels, DIY heeft meer functies :)) out-of-the box doen, zoals de Dexcom G6, Medtronic Guardian en de FSL3. (Het gaat hier nog een stapje verder, ik lus de resultaten van die sensor door naar een app op m’n telefoon waar een algoritme vervolgens bepaalt wat de gekoppelde insulinepomp moet doen. (Even niets meer geven, beetje minder geven, beetje meer geven of zelfs een of meerdere correcties geven.) Afijn.)

De sensor werkt inderdaad met een onderhuids filament dat glucose in het interstitiele vocht, ook wel bekend als extracellulaire vloeistof, meet. Het filament heeft een coating dat reageert op glucose en daardoor meer of minder elektrische weerstand geeft; een algoritme zet dit om naar wat de bloedglucose ongeveer is. Meestal zit de uitkomst daar heel dicht tegenaan, doch met een minuut of 10 vertraging t.o.v. het bloed. Het filament wordt ingebracht met een dun naaldje in de applicator. Er blijft dus ook geen naald achter in de huid, enkel het hele dunne filament.

Het blijft natuurlijk “invasive” omdat je iets inbrengt en er de gehele sensor looptijd (normaliter 10 tot 14 dagen) iets onderhuids blijft zitten, maar het is vele malen beter dan tig keer per dag een naald in je vinger moeten schieten om je bloed te meten. :) Uiteraard zou het fijn zijn als het non-invasive wordt, wat ze nu proberen met technieken als Raman Spectrografie. In laboratoria werkt dat prima, de kunst is om het door de huid heen te doen met een klein apparaat. Apple schijnt er best ver mee te zijn, maar ik denk dat als dit de komende jaren op de markt komt dat het dan eerst een aantal jaar op z’n hoogst een range aangeeft waarbinnen je ongeveer zit. Dat is voldoende om pre-diabetes op te sporen en type 2’s een indicatie te geven hoe ze het doen/in grote lijnen op medicatie reageren; voor Type 1’s gaat het nog niet betrouwbaar genoeg zijn - althans, dat schat ik in.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 02:06]

djwice
@WhatsappHack30 oktober 2023 00:50
Dank je voor de uitvoerige uitleg!

Ik ben wel benieuwd naar die opensource tools waar je aan werkt.

Waarom verwacht je dat Type 1 nog lastig zal zijn in het begin?
Omdat de impact van een vertraagde meting groter is? Of .. ?
WhatsappHack
@djwice30 oktober 2023 10:10
Ik ben wel benieuwd naar die opensource tools waar je aan werkt.
Ik werk zelf aan meerdere tools, maar voornamelijk aan xDrip4iOS, iAPS, Spike, in mindere mate Loop en bezig met wat spul rondom Nightscout. xDrip4iOS wordt door een team uit Oekraïne bijna 1:1 in de App Store gezet onder de naam "Shuggah". (Al zijn ze recent donaties gaan vragen, wat niet zo cool is gezien ze geen reet bijdragen aan de ontwikkeling - maar afijn.). xDrip4iOS/Shuggah kan van de FSL2 dus een rt-CGM sensor maken met real-time draadloze metingen, alarmen toevoegen, etc. Voor Android zijn er soortgelijke tooltjes (al draag ik daar zelf heel weinig aan bij), specifiek voor de FSL2 zijn dat: xDrip+, Juggluco en Diabox - en die zijn ook te koppelen aan Nightscout; en voor looping heb je AAPS.

Alles behalve DiaBox en Spike is volledig opensource. (Spike, intussen overigens sterk verouderd, zou opensource zijn geweest als het niet had geleund op wat proprietary spul uit Adobe AIR-runtime, wat dus niet gepubliceerd mag worden - helaas.); en alles behalve "Shuggah" moet je naar je iPhone/Android sideloaden.
Waarom verwacht je dat Type 1 nog lastig zal zijn in het begin?
Voor T1D's is een accurate en specifieke meting belangrijk, omdat je de hoeveelheid insuline (correcties) of koolhydraten (om een hypo af te vangen/voorkomen) mede aan de hand van je BG bepaald. Als je dan enkel te zien krijgt dat je te hoog of te laag zit zonder verdere details of iets als "schatting tussen de 7.0mmol/l en 11.1mmol/l", om maar even wat te noemen, dan heb je daar echt geen ene hol aan. :P Ja als ie dat real-time laat zien is het in een absolute noodsituatie misschien beter dan niets, maar voor 99.99% van de tijd is gewoon een meting vereist en je kan er niet langdurig goed op ingesteld blijven.

Daarnaast heb je ook T1D's met zogeheten "hypounawareness". Die kunnen het niet voelen als hun bloedglucose gevaarlijk laag is. Als die geen alarm krijgen, dan vallen ze soms letterlijk om. Dat is levensgevaarlijk en zijn afhankelijk van real-time glucosemetingen. Ook dan heb je natuurlijk geen reet aan "je zit misschien wat laag" of "je zit ergens tussen de 2.8 en 4.0 mmol/l" o.i.d., waarbij 2.8 toch behoorlijk dringend begint te worden maar 4.0 totaal geen ramp is. Zeker niet als je dat pas na een tijdje krijgt omdat het apparaat gemiddelden berekent. Wederom zal het in een noodsituatie misschien nog altijd beter zijn dan niets en neem je het zekere voor het onzekere, maar daar ga je je leven niet van laten afhangen of op basis van die waardes kan je niet besluiten "Nu mag ik autorijden" o.i.d..

En zo zijn er nog wel meer usecases te verzinnen waardoor het, tenzij het meteen accurate real-time metingen geeft met niet meer dan 15% afwijking over een 10-15 minuten vertraging, voor T1D's (in het begin) niet bruikbaar zal zijn.
djwice
@WhatsappHack30 oktober 2023 11:06
Wauw, dank je wel. Ik kan het me niet voorstellen hoe het is om T1D-er te zijn met "hypounawareness". Het is me nu heel duidelijk dat een goede en tijdige meting met alarm voor deze mensen een wereld van verschil kan maken in hun leven.

Wow.
cascer1 @djwice30 oktober 2023 13:22
Ik kan het me niet voorstellen hoe het is om T1D-er te zijn met "hypounawareness".
Het is opzich prima te doen zolang je een goede CGM hebt zoals in mijn geval de Dexcom G6. Alleen het ieder jaar weer bedelen bij de verzekering om hem weer een jaartje goed te keuren is frustrerend.
Llopigat
@djwice29 oktober 2023 22:49
Die zijn wel cool ja, ik zag hem zelf ook bij een vriendin van me. Maar je moet nog steeds wel "prikken" natuurlijk, het ding prikt gewoon door je huid heen. Zie bijvoorbeeld op dit plaatje (bijna aan het eind van de animatie zie je de naald zitten): https://www.freestyle.abb...6500/sensor-animation.gif

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 02:06]

jaapzb @Jan Onderwater29 oktober 2023 15:14
Er zijn al hele simpele apparaten waar je niet meer voor hoeft te prikken

Kwestie van tijd dat dat ook in een wearable zit, gezien het aantal mensen met suikerziekte
WhatsappHack
@jaapzb29 oktober 2023 23:46
Welke apparaten zijn dat? :) Want als we het over BG-sensoren hebben (FGM/CGM): die zijn niet non-invasive. Je hoeft natuurlijk heel veel minder vaak te prikken dan zonder zo’n sensor, maar er blijft een naald aan te pas komen. Ik ben niet bekend met een apparaat dat het zonder naald en zonder onderhuids filament kan lezen. Althans, niet op de consumentenmarkt.
3DEXP @NuStyle29 oktober 2023 20:43
Door suiker krijg je niet te veel insuline. Suiker is opzich ook niet slecht of ongezond.
Llopigat
@3DEXP29 oktober 2023 22:51
Op zich wel, omdat geraffineerde suiker een rush geeft die elke keer je alvleesklier een opdonder geeft om dat snel weer omlaag te brengen. Het is geen natuurlijke voeding voor ons in de hoeveelheden die we consumeren.

Veel beter is langzamere suikers die veel beter passen bij ons dieet. Maar die zijn niet zo lekker :9
3DEXP @Llopigat30 oktober 2023 06:55
Als je suiker op het juiste moment eet en in de juiste hoeveelheid is het niet ongezond, als je snel energie nodig bent tijdens een duurtraining kan het heel handig zijn om door te trainen. Suiker word ook gebruikt om na het trainen sneller te herstellen omdat suiker ook een transportmiddel is voor andere voedingstoffen die snel nodig zijn tijdens en na het trainen. Over het algemeen ben je geen snelle suikers nodig. Wat je ook vaak ziet bij sporters is dat de bloedsuiker na het nemen van suiker ook niet erg toeneemt, zelfs niet wanneer er geen energie nodig is.

Voor mensen die niet sporten is suiker ook niet slecht en laat ook niet de alvleesklier hard aan het werk gaan, je doelde denk ik op insuline aanmaken, je moet aleen niet te veel suiker nemen. Het beetje suiker in volkorenbrood/pasta/aardappelen, zelfs sauzen (pastasaus) en light jam, is zo weinig om in snel tempo veel insuline aan te maken.

Je kunt je lichaam of voeding ook manipuleren. Eet je bijvoorbeeld suiker met een hoge gi waarde kun je de gi waarde van suiker manipuleren door er iets bij te eten met veel eiwitten en vezels waardoor je lichaam alles als nog traag wil opnemen en te veel insuline aanmaak uitblijft. Daarom is het goed om snelle suikers te combineren met trage suikers wat in vezelrijke voeding voorkomt.
Het probleem zit meer in de frisdranken snoep, koekjes en junkfood die zorgen voor insuline pieken en daar zit het suiker probleem als je dat spul de hele dagen door eet en drinkt. Vooral frisdrank met suiker blijft meestal niet bij 1 glaasje.
jaapzb @NuStyle29 oktober 2023 15:16
Suikerziekte is juist de afwezigheid van insuline...
dawg 29 oktober 2023 13:24
Ik ben geen fan van al die wearables waarmee je lichaamsfuncties kunt meten. Naast privacybezwaren zie ik ook wel het potentieel probleem dat mensen geobsedeerd raken door bijvoorbeeld hun hartslag, of bloeddruk, of wat dan ook. Aangezien je zo'n wearable gedurende de dag draagt word je natuurlijk ook geconfronteerd met die waarden.

Nee, geen voorstander. Mooie techniek verder wel hoor. :)
Marve79 @dawg29 oktober 2023 19:08
Ik heb zelf ziekte van Graves, ontdekt dankzij mijn Garmin sporthorloge. Ik ben dus iemand die nauwlettend hr en hrv in de gaten houdt en pas hier zelfs mijn medicatie op aan. Werkt als een trein. Ik monitor ook hr om bijv overtraining vroeg te detecteren dus voor mij is het dan wel weer heel erg nuttig.

Maar je moet inderdaad oppassen dat het monitoren van die waarden geen eigen leven gaat leiden. Dat geldt ook voor slaapmetingen enzo dat moet je al helemaal niet serieus nemen.
Andros @dawg29 oktober 2023 19:15
Beetje de ziekte van deze tijd. Twintig jaar geleden zouden we na een aankondiging van een dergelijke techniek roepen "wauw da's vet, daar kunnen we x en y mee". Het eerste dat we nu denken is "oei, nog meer data naar die grote boze zwarte doos". Techniek is veranderd van iets moois en handigs naar iets dat ons achtervolgt en alle aspecten van ons leven meer en meer volgt en beheerst. Toch iets om eens bij stil te staan...
!GN!T!ON @Andros29 oktober 2023 23:32
Eens, maar er is gelukkig nog genoeg leuke en nuttige techniek te vinden buiten de grote zwarte doos. Hoewel er totaal omheenwerken nog best lastig kan zijn. Ik probeer zelf ook langzaam van de cloud te gaan (of dingen zelf beheerd in GCP draaien als host). Begint te lukken met een overstap naar zelf hosted email (incl. eigen domein), agenda, contacten en files. Weer terug naar Firefox van Chrome (sta wel op de wachtlijst voor Arc Browser, die lijkt mij heel fijn). Homeassistant ook al een tijdje in gebruik. Heb nog een paar cloud connected smart home dingen zoals een Nest thermostaat, maar die gaan er op termijn allemaal uit voor spul dat completely local is. Ben nog aan het kijken naar een BD-drive waarmee ik UHD kan rippen. I.c.m. met Jellyfin kunnen de abonnementen op de streaming diensten stop gezet worden.

Langzaam maar zeker.
MrMonkE @!GN!T!ON30 oktober 2023 08:11
Ja, Eigen domein altijd doen.
Nooit die van ISP gebruiken.
ivm met overstappen en niet op 90.000.000 sites je email te hoeven veranderen.
!GN!T!ON @MrMonkE30 oktober 2023 08:14
Nooit die van de ISP gebruikt inderdaad. Wel bijna 15 jaar lang een @gmail.com adres gebruikt. Ben nu dus inderdaad langzaam account voor account alles naar het overzetten naar mijn eigen @domein.nl emailadres. Grote / Veel gebruikte nu allemaal al over. Heb een forward ingesteld van gmail naar mijn eigen mailserver en die krijgen een label. Zodra ik nu een forward met label zie log ik daar even in en verander ik het mailadres (en de entry in mijn password manager).

Even wat werk, maar daarna wel compleet los van enige externe diensten.
Verwijderd @!GN!T!ON30 oktober 2023 14:48
Maar hoe draai jij veilig een email server? Host je dit zelf of gebruik je de webserver van je domein hoster?
!GN!T!ON @Verwijderd30 oktober 2023 14:59
Ik heb deze guide gevolgd: https://medium.com/geekcu...-free-part-i-8124d65d1d25

Draai de server en mail opslag op een VM binnen Google Cloud en heb mailgun als relay / last hop. Had het liever helemaal in eigen hand maar GCP blokkeerd standaard uitgaand poort 25. Op het werk kunnen we projecten aanmaken waar dit niet zo is, maar helaas niet met mijn personal GCP account. Mocht mailgun stoppen oid kan ik wel makkelijk overschakelen naar sendgrid bijvoorbeeld.
Llopigat
@dawg29 oktober 2023 22:44
Ik vind het wel handig. Als ik me niet goed voel (soms heb ik wel eens opeens een pijn) na een flinke workout kan ik ff een ECGtje doen en als dat consistent een probleem opgeeft zal ik er mee naar de dokter gaan. Voor de rest boeit het me niet zo. Ik krijg regelmatig waarschuwingen van hartslag > 180 tijdens zware bergwandelingen maar ik weet dat dat normaal is voor mij.

Wat mensen vaak vergeten is dat medische waarden vaak erg persoonlijk zijn. Zo'n smartwatch leert je in de gaten te houden wat normaal voor je is, en als het dan begint af te wijken dan kan je daar eens naar kijken. Het zijn bovendien geen vreselijk precieze apparaatjes natuurlijk. Bijv. de bloeddrukmeting van een wearable horloge is echt nauwelijks meer dan uit de duim gezogen. Het is een indicatie, meer niet. Wil je echt je bloeddruk meten, koop dan een Omron opblaasband. Die je sowieso nodig hebt om dat horloge te ijken overigens.

Ik maak er absoluut geen obsessie van, het is gewoon iets wat me bewuster maakt van mijn lichaam en de beperkingen daaraan. En wat normaal is en niet. Sommige mensen zullen er ongetwijfeld wel hypochondrisch van worden maar dat is geen reden om die dingen te verbieden. Met elke techniek zijn er wel mensen die er niet mee om kunnen gaan. Dat is niet het probleem van de techniek.

Ik heb bijv. ook slaapapneu en ik moet zeggen dat de SpO2 van mijn smartwatch behoorlijk goed correleert met een "echte" die op je vinger gaat en ik vaak van de dokter meekrijg voor een nachtje, eens in de 6 maanden. De exacte waarde komt niet geheel overeen maar de trend (grafiek) wel. Het is meer dan voldoende om in te schatten of ik een goede of slechte nacht heb gehad met de CPAP machine.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 02:06]

raro007 @dawg29 oktober 2023 14:04
Vroeger wanneer je 10 gezondheid klachten had was ik met je eens.
maar tegenwoordig waar zelfs een 16 jarige een hersens bloeding kan oplopen en 1000 gezondheid klachten hebt kun je beter wel meer met je gezondheid bezig zijn.

[Reactie gewijzigd door raro007 op 23 juli 2024 02:06]

TV_NERD @raro00729 oktober 2023 16:39
Vroeger en tegenwoordig hadden we dezelfde gezondheidsklachten. Frequenties schommelen wel wat, maar in de kern is er weinig veranderd. Een hersenbloeding kon een 16 jarige echt altijd al krijgen.

We hebben tegenwoordig wel meer preventie/detectiemechanismen, en veel meer zaken hebben een labeltje gekregen.
tw_gotcha @raro00729 oktober 2023 17:56
ik begrijp eerlijk niet wat je zegt, een jongere van 16 met 1000 (of in ieder geval veel) klachten? waar heb je het over? hoezo meer dan vroeger
Chocovla @dawg29 oktober 2023 14:05
Kijk voor de grap eens op /garmin op Reddit. Iedere week is er wel iemand met een zelfgediagnosticeerde hartafwijking of andere zelf opgedrongen ziekte omdat hun Garmin iets roept over hun HRV of stress level.
graverobber2 @Chocovla29 oktober 2023 14:26
To be fair: de garmin waarschuwingen werken wel goed, maar je moet natuurlijk niet gaan panikeren van een occasionele afwijken; Enkel herhaaldelijke afwijkingen zijn (mogelijk) problematisch (en laat je dan best eens nakijken)
jan plezier @dawg29 oktober 2023 21:22
Helemaal mee eens.
Jaren geleden zo'n ding voor m'n verjaardag gehad en schrok me kapot wat er allemaal aan de provider prijs gegeven moest worden om het ding werkend te krijgen.
Terug in het doosje gedaan en daar is het nooit meer uitgekomen.
Het zou mooi zijn wanneer die gegevenshonger van de provider in een review van zo'n ding ook meegenomen gaat worden.
En eh, luister gewoon wat je lijf je zegt in plaats van wat zo'n weareble jou meldt!
Maar inderdaad, ook ik vind het wondertjes van techniek.
Een horloge waarin de tijd, datum, afspelen van muziek, aannemen van telefoontjes, mails en aapjes, melden van vastgelegde afspraken, GPS (waar zit ik nou) , navigatie, windroos (welke richting ga ik nu op), hoogtemeter, enz. lijkt me wel wat.
Maar dan zonder stappenteller, routeregistratie, hartslagmeter, slaapregistratie, enz.
En zonder persoonlijke gegevens aan een provider af te moeten staan om het ding werkende te krijgen.
SirLenncelot @jan plezier29 oktober 2023 23:01
En eh, luister gewoon wat je lijf je zegt in plaats van wat zo'n weareble jou meldt!
Ik zie het toch positiever, in optima forma kan zo’n wearable door constante metingen significante verandering waarnemen en je vroegtijdig naar een arts sturen. Lang voordat je zelf doorhebt of voelt dat er iets aan de hand is. Ook kan het onderzoek en diagnose een boost geven omdat mensen direct met data kunnen komen ipv de huidige diagnostiek die deels op taal berust.

Uiteraard zijn ze nog niet helemaal op dat niveau, maar de huidige resultaten zijn al best prima. Ik juich doorontwikkelen hiervan alleen maar toe.

En of je die gegevens met een bedrijf wilt delen is een hele andere discussie. On-device processing zou prima moeten kunnen en volgens mij biedt Apple dat ook. De gezondheidsdata zou versleuteld opgeslagen zijn en ik kan de sync hiervan uitzetten zonder functionaliteit te verliezen.
Cyb @dawg29 oktober 2023 19:48
De gemakkelijkste manier om privacy een beetje te beschermen is door de app niet op je standaard mobiel te gebruiken, maar op bijv. een oud toestel schoon geinstalleerd op een apart account, wat je alleen maar gebruikt voor dit soort doeleinden.

Dat geobsedeerd raken zou voor sommige mensen vast wel kunnen, maar een gemiddeld persoon gaat er na aanschaf gok ik eerder minder naar kijken dan meer. Als je niet een bepaalde psychische OCD afwijking hebt, zou dat geen probleem moeten zijn.
WhatsappHack
@dawg29 oktober 2023 23:58
Ik vind het uitermate prettig juist en ben blij dat het tegenwoordig allemaal kan. In ieder geval heel blij met de ECG-functie op de Apple Watch. En uiteraard sensoren voor BG, maar die zijn pure noodzaak en niet bepaald gadgets.
Herr_Boogie 29 oktober 2023 13:34
Dit zou standaard geïntegreerd kunnen worden om eventueel bepaalde hartritmestoornissen te melden. Dit hoeft niet enkel als activiteitstracker gebruikt te worden, maar kan ook gewoon een melding geven als er een verhoogde kans is op problemen, bv door je aan te raden dit te melden aan een huisarts of om bepaalde testen te laten uitvoeren... of om toch lekker bijkomende diensten te verkopen.
nehal3m 29 oktober 2023 13:44
Een advertentieboer die je hartslag kan meten. Kunnen ze mooi kijken of je hartje sneller gaat kloppen van een nieuwe videokaart.

edit: Dit wordt weggemod als -1, maar ik vind het terecht om aan te stippen. Hoe kun je als gebruiker weten wanneer er metingen plaatsvinden, en wat er met die data gebeurt? Ik mag aannemen dat Google hier straks patent voor opeist en de techniek gaat inzetten; het wordt dan toch een glijdende schaal voordat ze hier proberen een slaatje uit te slaan? Er is een logisch pad van A naar B.

[Reactie gewijzigd door nehal3m op 23 juli 2024 02:06]

k995 @nehal3m29 oktober 2023 14:21
EN dat word al 10+ jaar geroepen dat alles zal afglijden naar een compleet dystopie , ik wacht er nog steeds op.
Zanzarismo @k99529 oktober 2023 16:06
Kikker in pan
k995 @Zanzarismo29 oktober 2023 16:49
Geef gerust waar die temperatuur aan het "stijgen" zou zijn, ik zie dat de EU eerder maatregelen neemt die het tegenovergestelde veroorzaken.
Azrona @Zanzarismo29 oktober 2023 17:12
Ah ja, dat fabeltje over de kikker die niet probeert weg te komen als het water geleidelijk aan de kook gebracht wordt.
cascer1 @Azrona30 oktober 2023 13:24
Was het niet zo dat ze eerst de hersenen van de kikker hadden verwijderd ofzo?
Llopigat
@nehal3m29 oktober 2023 22:48
Ik gebruik die van Samsung en het wordt daar best netjes aangegeven, ik haal ook regelmatig mijn data op en wis die dan uit hun systeem.

Google maakt dit veel onoverzichtelijker. Ongetwijfeld expres. Want Samsung is primair een hardwareboer, terwijl Google echt in de kern een advertentiebedrijf is die hier en daar een telefoontje of (niet te repareren) horloge verkoopt.
DrVic 29 oktober 2023 19:23
Nadat ieders visuele zintuig al gevangen door de telefoon zelf is het nu aan het gehoor. Ik zie steeds meer mensen rondlopen met oortjes in. Toch jammer, dat de mensheid zich continue meer afsluit van de mensen om zich heen. Maar goed, als je de godsgansedag met die dingen in rondloopt, leer je het na een paar ooronstekingen wel af.
Pathogen @DrVic29 oktober 2023 19:33
Mwah, ik en velen met mij liepen al ruim voor de smartphone rond met afgesloten oren hoor. Walkman, discman mp3 speler...
geerttttt @DrVic29 oktober 2023 19:44
Ik loop er genoeg mee rond, helemaal op het werk. Wel 1 oortje in, zodat ik ook nog kan communiceren met mensen. Nog nooit een oorontsteking gehad.
rijnsoft 29 oktober 2023 16:46
Ultrasound mag dan wel niet hoorbaar zijn, maar misschien wel juist daarom moet je er voorzichtig mee zijn. Ook ultrasoon geluid kan het gehoor beschadigen.

De weinige studies die hier naar gedaan zijn zeggen dat het dan om een redelijk hard geluid moet gaan (> 75 dB), maar dat is eigenlijk slechts een aanname. Niemand heeft ooit getest wat de gevolgen zijn van ultrasone luidsprekers in je oren.

Het is een slim idee, maar sensoren die licht gebruiken lijken mij toch wat veiliger. Je kunt je gehoor maar eenmaal verliezen.
Xfade @rijnsoft29 oktober 2023 18:50
Ze geven zelf aan dat ze 80dB onder de limiet willen gaan zitten. Als we de pdf in het bronbericht lezen willen ze dus 80dB onder de 120dB gaan zitten. Tenminste, dat haal ik er uit. Maar ik ben geen kenner verder.
tw_gotcha 29 oktober 2023 17:57
niks voor mij dit. geen ultrasoon non stop in mijn oor. ik heb al een beetje last van tinitus en dit zal er niks mee te maken hebven maar ik neem geen risiko hiermee.
Frij5fd 29 oktober 2023 18:38
De Anker soundcore 4 in-ears die ik heb meten al de hartslag, welke getoond kan worden in de app
mutley69 29 oktober 2023 20:29
Ik denk niet dat ik Google, Apple, Amazon en consoorten ga assisteren door het aanschaffen van toestellen om mijn eigen privacy te schenden. Dus kort samengevat: 'geen speeltjes is meer privacy?'
WhatsappHack
@mutley6929 oktober 2023 23:53
Niet echt. Mijn gezondheidsdata staat enkel op mijn toestel en in versleutelde backups. Er gaat geen bitje (onversleutelde) data naar Apple toe. En zelfs áls je het wél naar iCloud wil sturen, dan is het end-to-end versleuteld - ook als je ervoor kiest om data te delen met familie. Dat is de default. De samenvatting is, in ieder geval in het geval van Apple, zodoende onjuist. Je privacy wordt er niet beter of slechter op met “de speeltjes”.

Uiteraard kan die privacy wel ondermijnd worden als je andere apps toegang geeft tot je Gezondheidsdata, maar daar kies je dan zelf voor. Hoe het bij Google zit durf ik niet te zeggen, mag hopen dat die het ook end-to-end versleutelen.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 02:06]

Llopigat
29 oktober 2023 22:53
Interessant idee maar de hele dag met oortjes in lopen vind ik veel irritanter dan de hele dag met een horloge om. Dus nee. Dat gaat hem niet worden.

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