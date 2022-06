TP Vision brengt in december draadloze Philips Fidelio T1-oortjes uit

TP Vision brengt deze december de Philips Fidelio T1 uit, draadloze in-earoordoppen met actieve noisecancellation. Met anc ingeschakeld hebben de oordoppen een accuduur van negen uur. De oortjes krijgen een adviesprijs van 299 euro.

De Fidelio T1-oortjes krijgen dynamische drivers van 10mm groot en armatuurdrivers. Voor de ruisonderdrukking krijgt de Fidelio T1 per oordop drie microfoons. De oortjes hebben een accuduur van 9 uur met anc ingeschakeld, of ruim 13,5 uur zonder anc. De oplaadcase is goed voor 25 uur aan accuduur extra met noisecancellation. Wanneer de oortjes een kwartier lang worden opgeladen via de oplaadcase, kunnen ze een uur gebruikt worden. Volledig opladen duurt twee uur.

Verder krijgen de oortjes een infraroodsensor om te bepalen wanneer de oortjes gebruikt worden of niet, om bijvoorbeeld muziek automatisch te kunnen pauzeren. De oordoppen kunnen afzonderlijk van elkaar in mono gebruikt worden. De Fidelio T1 kunnen overweg met de LDAC-codec, ondersteunen Bluetooth 5.2 en Google Fast Pair, en hebben 'tikknoppen' om nummers af te spelen, over te slaan of te pauzeren.

De Philips Fidelio T1 zijn vanaf december verkrijgbaar en worden met zes maten siliconen oordopjes en drie maten Comply-schuimtips geleverd. De oortjes en case zijn gemaakt van geborsteld metaal, waarbij de case ook een leren deel krijgt. De oortjes zijn in zwart of zilver verkrijgbaar. Tot slot ondersteunen de Fidelio T1 de Philips Headphones-app om geluid te kunnen aanpassen en tussen vooraf ingestelde anc-modi te kunnen kiezen.