Nederlandse gamestudio Vlambeer stopt na tien jaar

Gamestudio Vlambeer uit Utrecht wordt opgeheven. De studio maakt dat bekend op de dag dat het bedrijf tien jaar bestaat. De oprichters zeggen het niet erg te vinden en toe te zijn aan iets nieuws. De game Ultrabugs waaraan gewerkt wordt, verschijnt nog wel.

In een serie Tweets kondigt Vlambeer het sluiten van de studio aan. De onafhankelijke studio werd tien jaar geleden opgericht door Rami Ismail en Jan Willem Nijman. Vlambeer is een van de bekendste gamestudio's van Nederland.

De ontwikkelaars benadrukken dat Ultrabugs nog wel uit zal komen. Dat is de nieuwste game van de studio. Vlambeer zal hier binnenkort meer over bekendmaken. Ook zoekt de studio naar opties om oudere games te kunnen blijven ondersteunen, maar daar is nu nog niets concreets over te melden. Er komen in ieder geval geen nieuwe games meer uit van Vlambeer.

De oprichters benadrukken dat ze het sluiten van de studio niet zien als een droevig moment. Ze stellen dat de studio langer heeft bestaan dan ze hadden gedacht. "Het voelt alsof we bereikt hebben wat we ons voorgenomen hadden. Als studio, als geluid, als individuen", aldus de oprichters.

Vlambeer bracht in de afgelopen jaren games uit als Nuclear Throne, Luftrausers en Gun Godz. In 2013 werd de smartphonegame Ridiculous Fishing van de studio uitgeroepen door Apple tot beste iPhone-game van het jaar. Diverse games van Vlambeer zijn momenteel in de aanbieding op Steam.