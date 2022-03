IFixit: niet alle Galaxy Note 20-modellen hebben dezelfde koeling

Samsung gebruikt verschillende koelmethoden in zijn Galaxy Note 20-smartphones. Dat concludeert iFixit na het uit elkaar halen van de telefoons. Sommige modellen hebben een vapor chamber en koperen heatpipe, terwijl anderen thermal pads van grafiet gebruiken.

Bij het uit elkaar halen van de Samsung Galaxy Note 20 5G en Note 20 Ultra 5G trof iFixit in beide toestellen een koelsysteem aan dat gebruikmaakt van thermal pads van grafiet. Dat is opvallend, omdat Samsung in dergelijke toestellen meestal een vapor chamber en koperen heatpipes gebruikt. Uit teardowns van anderen blijkt dat Samsung dat ook bij de Note 20-modellen doet.

Volgens iFixit is het niet duidelijk welke koeling er in welk toestel zit en zijn er van beide Note 20-modellen varianten op de markt met beide koelmethoden. Het lijkt ook niet te gaan om een verschil tussen Europese modellen met een Exynos-soc en andere modellen met een Snapdragon-soc, want ook bij de Snapdragon-versies zijn beide koelsystemen gesignaleerd.

Waarom Samsung de twee verschillende koelmethoden afwisselend gebruikt in zijn nieuwe smartphones, is niet bekend. Of er een verschil is in prestaties tussen de twee methoden, is ook niet duidelijk. Dat zou uit vergelijkende benchmarks kunnen blijken.

Verder merkt iFixit op dat de Note 20 5G en Note 20 Ultra 5G slechts twee mmWave-modules aan boord hebben. De Note 10+ 5G en S20 Ultra hebben drie van die antennes voor 5g op hoge frequenties. Bij 5g over mmWave is line-of-sight belangrijk. Een antenne minder zou de prestaties negatief kunnen beïnvloeden.