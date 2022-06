De Note-serie is altijd onderscheidend geweest, en ook altijd een beetje niche. Er zijn maar weinig smartphones met een stylus en simpelweg ook relatief weinig mensen die er een willen. Ook waren de toestellen altijd nog een stukje duurder en net iets geavanceerder dan de S-toestellen. Maar daar is dit jaar verandering in gekomen, met de S20 Ultra. De komst van de recente duurste categorie smartphones, en daarmee van dat ultieme Samsung-toestel, zorgt dat de Note-serie wat in de verdrukking komt. Wil je het ultieme, dan kun je niet blind een Note 20 Ultra kopen maar moet je je er eerst even goed in verdiepen op welk vlak welk toestel nu het beste is wat Samsung te bieden heeft.

Natuurlijk brengt de Note van dit jaar weer allerlei vernieuwingen met zich mee. De focus van Samsung ligt daarbij voor een groot deel op de S Pen, want dat blijft het meest onderscheidende onderdeel van dit toestel, ondanks de komst van die S20 Ultra. Er zijn nieuwe Air Gestures, de latency van het pennetje is behoorlijk omlaag gegaan en de Samsung Notes-app heeft weer een update gekregen. Ook de samenwerking met Microsoft is uitgebreid, en DeX is verbeterd. Ook ligt er meer focus op de camera, en zoals wel vaker bij de Note: in het bijzonder op het gebied van video.

Uitstekend en enorm

Het ontwerp is niet drastisch veranderd. De Note 10+, die vorig jaar uitkwam, had ook al de platte boven- en onderkant en het glas dat als het ware om het toestel heen krult. Dat ziet er mooi uit en het zorgt ervoor dat de bezels nog kleiner lijken dan ze werkelijk zijn. Het scherm is bij de S20-serie maar beperkt naar de zijkanten toe afgerond: veel minder dan bij de S-toestellen ervoor. Daarmee is het ontwerp van de Note in elk geval onderscheidend.

Wat niet hetzelfde is als bij de Note 10+ is dat de stylus aan de andere kant zit, volgens Samsung om ruimte te maken voor de camera's, en dat de knoppen ook zijn verplaatst naar de andere zijkant. Dat laatste is hetzelfde als bij de S20-serie en voor rechtshandigen wat ons betreft iets handiger. Een onderdeel waarvan het ontwerp door het uitgebreide camerasysteem is veranderd, is het camera-eiland. Dat is flink uitgedijd. Niet alleen de oppervlakte van het eiland is veel groter, het steekt ook veel meer uit, met name door de telecamera. De Note ligt bij ons wat minder lekker in de hand dan de S20-toestellen, omdat de telefoon wat hoekiger is. De behuizing is nog altijd ip68-gecertificeerd, waarmee het toestel onder anderhalve meter water nog een half uur functioneert.

Het scherm is enorm belangrijk bij de Note-serie, en het is ook belangrijk dat het scherm enorm is. Het scherm is met 6,9" een fractie groter dan dat van de Note 10+. Op het eerste gezicht ziet het scherm er weer geweldig uit. Of het ook beter is dan dat van de Note 10+- of S20-toestellen was lastig te beoordelen in de zeer korte tijd die we met het toestel aan de slag konden, wat het gevolg was van coronamaatregelen. Feit is dat je niet minder dan het allerbeste mag verwachten, en Samsung lijkt bij de Note 20 Ultra ook niet minder dan dat te leveren.

De resolutie is 1440x3200 pixels, net als bij de S20 Ultra, en de pixeldichtheid is ook ongeveer gelijk, met 508 pixels per inch. Ook is er natuurlijk weer ondersteuning voor hdr10+. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Note 10+ is echter de schermverversingssnelheid. Die is met 120Hz gelijk aan die van de S20-toestellen. We hadden gehoopt dat dit bij de Note 20 Ultra wel werkte bij de maximale resolutie, maar dat is niet het geval. Daar laat Samsung een steek vallen.

Wel heeft de fabrikant nu het licht gezien wat betreft het dynamisch wijzigen van de verversingssnelheid, afhankelijk van de content die op het scherm weergegeven wordt. Wanneer je een video kijkt met 24fps, schakelt de smartphone volgens Samsung naar 24Hz. Als het goed is, scheelt dat wat accuduur betreft. We zagen inderdaad een aanzienlijk verschil tussen 60Hz en 120Hz in de accutest van de S20-toestellen. Als je door een webpagina scrollt, schakelt het toestel naar de volle 120fps. In de praktijk zag dit er enorm vloeiend uit tijdens de hands-on. Het is een belangrijke factor die invloed heeft op hoe vloeiend het toestel aanvoelt.

Het scherm wordt beschermd door Gorilla Glass 7, Victus genaamd. Uiteraard konden we niet testen of dit krasvaster of minder breekbaar is, maar het is in elk geval een specificatie die een nieuwe Note past, want geen enkel ander toestel heeft het nog. Volgens Corning overleeft het glas valtests van 2 meter, ten opzichte van de 1,6 meter bij Gorilla Glass 6. Ook zou het twee keer 'krasvaster' zijn, al zegt het bedrijf niet hoe dit is getest. Het is een fijn idee dat je prijzige Note 20 Ultra in elk geval beschermd wordt door het beste Gorilla Glass dat er bestaat.

Nieuwste specs met oude bekenden

De Note 20 Ultra heeft dezelfde soc als de S20-serie, namelijk de Exynos 990. Er is aardig wat kritiek geweest op Samsung over de verschillende versies van de S20, omdat de Snapdragon 865 sneller zou zijn dan de Exynos 990. Toestellen met die soc worden in de Verenigde Staten verkocht. Bij de Note is dit bij uitstek terechte kritiek, want de Note 20 Ultra komt in de Verenigde Staten uit met de Snapdragon 865+, terwijl de Exynos 990 - waarmee hij in de rest van de wereld uitkomt - niet is verbeterd.

De Note zou de Note niet zijn zonder specificaties waarmee de S20-toestellen worden overtroffen, maar toch is dit wat beperkt dit jaar. Er zit ufs 3.1-opslag op, waar de S20-smartphones het met ufs 3.0 moeten stellen. De schrijfsnelheid is omhoog gegaan en bovendien is ufs 3.1 energiezuiniger. Ook krijg je bluetooth 5.1, waar de Note 10+ en S20-telefoons 5.0 hebben, en een usb-c-aansluiting met de usb 3.2-standaard, waar de Note 10+ usb 3.1 had.

De accucapaciteit is met 4500mAh 500mAh kleiner dan die van de S20 Ultra, en het toestel is gelukkig ook wat dunner. Toch is de vraag natuurlijk of de Note 20 Ultra het even lang volhoudt als de S20 Ultra. Het laden is niet verbeterd ten opzichte van de vorige Note- of S20-smartphones. Je zult het moeten doen met 15W draadloos en met de bijgeleverde lader met 25W bedraad, terwijl je tot 45W laadsnelheid kunt gaan als je de juiste lader erbij koopt.

De Note 20 Ultra is voorzien van 5g en heeft naast sub6- ook ondersteuning voor de hogere mmwave-frequenties. De S20 Ultra en S20+ hebben de benodigde antennes daarvoor ook ingebouwd, maar de S20 niet. De Note 20 Ultra is natuurlijk ook groot genoeg om de lijvige antennes kwijt te kunnen. Het zou dan ook raar zijn als hij dit niet zou ondersteunen.

Met het pennetje zwaaien

De S Pen van de Note 20 Ultra heeft een stuk minder vertraging dan de Note 10+. Waar hij bij dat toestel 42ms vertraging had, is dat nu teruggebracht naar slechts 9ms. We hebben flink snel over het scherm gekrast om de vertraging te zien, maar hij is bijna niet meer merkbaar en dat is erg knap. Ook de functies van de S Pen zijn als vanzelfsprekend weer geüpdatet.

Om te beginnen bij de Air Actions: je kunt nu makkelijker door Android navigeren, zonder het scherm te hoeven aanraken. Er zijn S Pen-gebaren voor 'back', 'home', 'next', terug naar de vorige app en het maken van een screenshot. Deze gebaren lukten ons vrij snel. In de camera-app is het zoomen nieuw. Je moet dan met het pennetje een cirkel in de lucht tekenen, met het knopje ingedrukt. Dat is erg lastig in het begin. We kregen het enigszins door na een tijdje, maar intuïtief is het niet, en slechts in bijzonder weinig praktijksituaties zal het nuttig zijn.

Samsung heeft de samenwerking met Microsoft uitgebreid. Je kunt notities uit de Notes-app synchroniseren met Outlook. De notities worden dan net als bij Google Drive continu opgeslagen. Verder zou de Note 20 Ultra geoptimaliseerd zijn om met de gamestreamingdienst xCloud te werken. Wat dat precies inhoudt werd ons niet duidelijk, maar hopelijk kunnen we dit soort dingen testen bij de review.

Je telefoon als desktopcomputer gebruiken in combinatie met een monitor kan met DeX, en dat is ook verbeterd. Hoewel bedraad nog steeds mogelijk is, en wellicht ook sneller, kan het nu ook draadloos in combinatie met smart-tv's. We hebben dat nog niet kunnen testen.

Meer focus, minder diepte

We vermoeden dat de primaire camera van de Note 20 Ultra dezelfde sensor heeft als die van de S20 Ultra. De specificaties zijn in elk geval vergelijkbaar. Hij heeft 108 megapixel, een f/1.8-diafragma, een beeldhoek van 26mm, en een sensor die 1/1.33" groot is. Dat is een stuk groter dan de 1/2.55 inch grote sensor van de Note 10+. Het verschil met de S20 Ultra is dat hij laserautofocus heeft. De S20 Ultra had problemen met de autofocus, ondanks dat hij wel verbeterd is na updates. Daarom heeft Samsung ervoor gekozen om er laserautofocus op te zetten. Wat ons betreft een verstandige keuze. We hebben het direct uitgeprobeerd en de focus lijkt inderdaad een stuk sneller bij weinig licht. Uiteraard moeten we dat nog wat beter testen voordat we een echte conclusie kunnen trekken. Helaas mogen we van Samsung geen foto's of screenshots meer van de toestellen halen, waardoor we geen eerste indruk kunnen geven van de camerakwaliteit.

De dieptesensor heeft het veld moeten ruimen, ten opzichte van de S20 Ultra en Note 10+. Deze wordt vooral gebruikt voor portretfoto's - Live Focus genaamd bij Samsung. We hebben echter al vaak gezien dat een dieptesensor weinig verschil maakt en dat toestellen zonder zo'n tof-sensor prima foto's met kunstmatige achtergrondonscherpte maken.

We zijn erg benieuwd naar de periscopische telecamera bij langer gebruik. Deze heeft 5x 'zoom' ten opzichte van de primaire camera, en dat is vier keer bij de S20 Ultra. Op dat gebied dus een verbetering, maar hij heeft wel slechts 12 megapixel en kan minder ver hybride inzoomen: 50x. Zo ver inzoomen is vrij nutteloos, maar hopelijk zegt het niets over het detail ten opzichte van de telecamera van de S20 Ultra. De telecamera werkte tijdens de hands-onsessie goed en de foto's zagen er op het eerste gezicht gedetailleerd uit. Het nadeel van 5x zoom is echter dat 4x of 3x keer zoom relatief weinig detail biedt. De ultragroothoekcamera lijkt dezelfde te zijn als die op de S20 Ultra zit.

Op videogebied is er een modus waarin je soepel kunt zoomen. Dat is fijn voor als je mooie video's wilt maken, want doorgaans gaat dat bij smartphones nogal schokkerig als je niet uitkijkt. Ook is er een modus waarin je 8k-video kunt opnemen met 24fs, net als op de S20-toestellen. Dat gaat enigszins schokkerig, ook op de Note 20 Ultra. In de nieuwe Pro-modus zitten microfooncontrols. Je kunt schakelen tussen de microfoon van je Note en van bijvoorbeeld bluetooth-oordopjes.

Tot slot

De Galaxy Note 20 Ultra heeft een paar features die je niet terugvindt op andere Samsung-toestellen, zoals Gorilla Glass 7, een paar specifieke hardwarespecificaties en de nieuwe telecamera. Toch maakt het toestel in eerste instantie niet meer indruk dan de S20 Ultra, die al een tijdje op de markt is. Het was fijn geweest om wat meer upgrades te zien. Als was het maar dat de hogere verversingssnelheid ook op de maximale resolutie zou werken. De praktijk zal natuurlijk uitwijzen of die eerste indruk klopt.

Ten opzichte van de Note 10+ is het een wat grotere stap, vooral op cameragebied. Dat toestel kwam een jaar geleden echter op de markt met evenveel opslag en werkgeheugen, en kostte toen maar liefst 200 euro minder dan de Note 20 Ultra. Als we dat in ogenschouw nemen, vinden de we updates van de Note 20 Ultra toch nog wat mager. Feit blijft wel dat het toestel op vrijwel elk gebied het nieuwste van het nieuwste bevat. Ook ziet het er weer prachtig uit, is het mooi dat de S Pen veel minder vertraging heeft en hebben we ons weer vergaapt aan het scherm. Het is een bijzonder mooi toestel, voor een beperkte doelgroep en met een flinke prijs.

De Note 20 Ultra kost 1299 euro voor de versie met 256GB flashopslag. De 512GB-variant heeft een meerprijs van 100 euro. De Note-toestellen komen op 21 augustus uit.