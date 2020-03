Gerucht: LG geeft G-serie smartphones andere naam

LG zou stoppen met zijn G-serie van smartphones en een komend model onder een andere naam uitbrengen, zo meldt de Zuid-Koreaanse site Naver. LG brengt toestellen in die serie uit sinds 2012. Het meest recente model is de G8x van eind vorig jaar.

LG zou een telefoon maken met een optioneel tweede scherm en een soc uit de Snapdragon 700-serie, claimt Naver. Die zou uitkomen onder de naam G9 ThinQ, maar die zal nu verschijnen onder een andere naam. Dat zou een van de ingrepen zijn van de nieuwe directeur van het bedrijf. Dit jaar verscheen er al wel een V60 ThinQ in de V-serie die loopt sinds 2015.

De eerste telefoon uit de G-serie was de Optimus G uit 2012, die in 2013 ook in de Benelux verscheen. De naam Optimus verdween met de tweede versie, de G2 uit 2013. Die kenmerkte zich onder meer met knoppen aan de achterkant. De G3 was de eerste high-end smartphone met 1440p-scherm. De G5 voegde Friends-modules toe, waarna de G6 als een van de eerste smartphones de 16:9-schermverhouding losliet en naar een 18:9-scherm ging. Het meest recente model is de G8 ThinQ en de varianten G8s en G8x.

In afgelopen jaren heeft LG zijn G-telefoons proberen te onderscheiden met een focus op audio met de toevoeging van krachtige dacs voor audio-uitvoer via de 3,5mm-jack. Ook was de G5 de eerste smartphone met een camera met ultragroothoeklens, die nu op vrijwel elk nieuw smartphonemodel te vinden is. LG heeft de informatie van Naver niet bevestigd.