LG Electronics krijgt nieuwe directeur

LG Electronics krijgt een nieuwe directeur. De huidige ceo Jo Seong-jin vertrekt en Brian Kwon volgt hem op. Kwon is momenteel topman bij de Home Entertainment- en Mobile-divisies van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Kwon begint op 1 januari, schrijft LG. Hij werkt sinds 1987 bij het concern en is onder meer bekend als hoofd van de divisie die afgelopen jaren oled-tv's uitbracht. Hij is momenteel ook hoofd van de mobiele divisie van LG Electronics. Kwon wordt ceo van het Electronics-bedrijf, maar niet van het moederbedrijf LG.

Kwon en andere nieuwe topmensen bij het elektronicabedrijf richten zich op een 'datacentrische' strategie voor de komende jaren. Wat dat in de praktijk zal betekenen, is nog onbekend. De tv-divisie van het bedrijf presteert al jaren goed, maar de mobiele tak maakt LG sinds jaar en dag verlies. LG presenteerde donderdag ook zijn nieuwe interface UX 9.0, met daarin onder meer een donkere modus, andere iconen en gewijzigde elementen in de interface.