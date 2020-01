LG G8X ThinQ

LG is een fabrikant die durft te innoveren en dat waarderen we. Toch waren de smartphones die LG in de afgelopen jaren op de markt heeft gebracht, geen doorslaand succes. Velen zullen zich de G5 herinneren, waarbij je het deel onder het scherm kon verwijderen en er modules op kon klikken. De bouwkwaliteit liet te wensen over en het werd dan ook een flop. Het inbouwen van een hoogwaardige quad-dac in smartphones is ook iets waarmee LG zich onderscheidt, sinds de V10, en de telefoons hebben nog altijd een 3,5mm-aansluiting.

Herinner je je nog de tijd dat smartphoneschermen vrijwel allemaal een 16:9-verhouding hadden? LG zat bij de voorhoede en bracht de G6 uit met een verlengd scherm, zelfs nog voordat de Galaxy S8 met een verlengd scherm uitkwam. Toch is dat allemaal gemakkelijk om te vergeten als de smartphones in andere opzichten tegenvallen. De software van LG is werkbaar, maar niet geweldig. Ook is de camera van de high-end toestellen onder het gewenste niveau en was de accuduur niet altijd goed genoeg. Als we high-end LG-toestellen in specifieke situaties hebben aangeraden, was het omdat ze meer dan de gemiddelde telefoon in prijs zakten.

Begin 2019 kwam LG met de V50 en dat toestel kon in een hoesje met extra scherm worden geklikt. Hoewel de media kritisch waren over de uitvoering, vonden we het idee wel aardig. Een review is er niet gekomen, maar we hebben er wel even mee gespeeld op het Mobile World Congress. LG zegt het Dual Screen-concept te hebben verbeterd met de G8X ThinQ en uiteindelijk is ook besloten om het toestel met Dual Screen-accessoire in Nederland uit te brengen. Daarom leek het ons een goed idee om eens te kijken hoe fijn deze telefoon met tweede scherm in de praktijk is.