Tropico komt op 5 september uit voor Android en kost 13 euro

Feral Interactive brengt zijn mobiele versie van Tropico op 5 september uit voor Android. Vorig jaar verscheen de strategiegame al voor Apples iPad. De Android-versie werkt ook op smartphones. De game heeft 2,5GB vrije ruimte nodig en draait op Android 8 of nieuwer.

Feral Interactive noemt in de Google Play Store een lijst met Android-apparaten die officieel ondersteund worden. Het gaat daarbij om Pixel-toestellen vanaf de Pixel 2 en recente smartphones van onder andere Huawei, Samsung, OnePlus en Xiaomi. Er wordt maar één tablet genoemd, de Galaxy Tab S4 van Samsung.

De app werkt ook op andere hardware, maar daarvoor geeft Feral geen officiële ondersteuning. Vermoedelijk bestaat de lijst van apparaten uit hardware waarop de uitgever de game zelf heeft getest. Volgens Feral is de game in zijn geheel niet beschikbaar voor apparaten waar het spel sowieso niet op draait.

Vorig jaar bracht Feral Interactive een versie van Tropico uit voor Apples iPad. De iOS-versie werkt niet op iPhones. De versie die nu naar Android komt is dezelfde game. Wat gameplay en mogelijkheden betreft is de game vergelijkbaar met de versies voor pc en consoles, maar het gaat om een variant die speciaal is ontwikkeld voor touchscreens.