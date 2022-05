XCOM 2 Collection verschijnt op 5 november voor iPads en iPhones

Feral Interactive brengt XCOM 2 naar iPads en iPhones. De XCOM 2 Collection bevat de campagne van XCOM 2-uitbreiding War of the Chosen en vier dlc's. Het pakket kost 28 euro werkt op iPhones vanaf de iPhone 7 Plus, iPad Pro's vanaf 2017 en iPads vanaf 2019.

De iOS- en iPadOS-versie van XCOM 2 is een port gemaakt door Feral Interactive. Het spel is gebaseerd op de desktopversie, niet op de eerder uitgebrachte gelijknamige XCOM 2 Collection voor de Nintendo Switch. In tegenstelling tot bij de Switch-bundel, ontbreekt de campagne van de basegame bij de iOS-versie.

Feral Interactive heeft een lijst gemaakt van hardware die ondersteund wordt. Veel iPhones van de afgelopen jaren zijn geschikt om het spel te spelen, bij iPads gaat het om alle iPad Pro-modellen vanaf 2017 en alle andere iPads die vanaf 2019 zijn verschenen.

De XCOM 2 Collection vereist 8,5GB aan opslagruimte, maar er moet 17GB ruimte vrij zijn tijdens de installatie. De prijs bedraagt 28 euro en er zijn geen in-gameaankopen of betaalde dlc's. Alle uitbreidingen zijn al inbegrepen in de prijs. Het gelijknamige pakket kwam op de Nintendo Switch uit voor 50 euro.

Update: De iOS-versie bevat niet de XCOM 2-campagne en is niet gebaseerd op de Switch-versie. Het artikel is hierop aangepast.