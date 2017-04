Door Arnoud Wokke, woensdag 26 april 2017 19:35, 21 reacties • Feedback

Submitter: rittap

Website Reddit maakt het onmogelijk voor moderators om subreddits met custom css aan te passen. In plaats daarvan komen er tools om thema's te maken voor subreddits. Moderators op Reddit lijken niet blij met de stap.

Volgens Reddit is de stap nodig, omdat de aanpassingen aan css het niet goed doen op mobiel, waar inmiddels meer dan de helft van de visits vandaan komen. Bovendien vereist het aanpassen van een subreddit nu kennis van css, wat niet iedereen heeft. Daarnaast noemt Reddit css een 'pain in the ass', omdat het voor veel fouten kan zorgen.

In plaats daarvan kunnen in de toekomst subreddit-beheerders pagina's aanpassen met tools die onder meer de header en steunkleuren kunnen aanpassen. Die thema-editors moeten de wijzigingen ook goed laten zien in browsers op smartphones.

Beheerders van subreddits uiten hun onvrede in de reacties op de post. Zij menen dat het weghalen van de mogelijkheid om de css aan te passen leidt tot minder controle over de pagina en zo tot een verminderde eigen identiteit van subreddits.

Het zal nog even duren voor Reddit de wijzigingen doorvoert. Het afschaffen van custom css maakt deel uit van een redesign van de hele site. Het maken van de thema-tools zal minimaal nog enkele maanden in beslag nemen.