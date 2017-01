Door Sander van Voorst, maandag 23 januari 2017 14:44, 69 reacties • Feedback

Uit het jaarlijkse socialmediaonderzoek van marketingonderzoeksbureau Newcom blijkt dat het gebruik van Facebook onder Nederlandse jongeren tussen de 15 en 19 afneemt ten opzichte van vorig jaar. Het gebruik onder ouderen neemt daarentegen toe.

Zo vermeldt het onderzoek dat vorig jaar 67 procent van de ondervraagde jongeren aangaven dat zij dagelijks gebruikmaken van Facebook. Dit jaar zijn dat er iets meer dan de helft, wat een daling van 13 procentpunten betekent. In alle andere leeftijdscategorieën is een stijging waar te nemen op dat vlak. De hoogste stijging is waar te nemen in de categorie tachtigplussers, waarin het dagelijks gebruik met 11 procentpunten groeide naar 32 procent.

De gebruikersaantallen laten een soortgelijk beeld zien. Had vorig jaar nog 88 procent van de jongste categorie jongeren tussen de 15 en 19 jaar een Facebook-account, zijn dat er dit jaar nog 80 procent. Ook hier is de stijging van de aantallen onder de tachtigplussers het grootst: er is een stijging te zien van 46 procent naar 61 procent. Facebook-dochter WhatsApp is nog steeds zeer populair in alle categorieën. Het dagelijks gebruik steeg overal, behalve bij de jongste categorie jongeren. Daar is een lichte daling van 6 procentpunten te zien naar 84 procent.

In totaal gebruiken 10,9 miljoen Nederlanders WhatsApp, waarvan 7,8 miljoen dagelijks. Voor Facebook zijn dat respectievelijk 10,4 en 7,5 miljoen gebruikers. Ten opzichte van vorig jaar groeit het aantal dagelijkse gebruikers van de diensten Snapchat en Instagram het snelst. Het aantal dagelijks actieve Instagram-gebruikers groeide met 50 procent naar 1,5 miljoen en het voor Snapchat is dat een groei van 77 procent naar 960.000 actieve gebruikers. De twee diensten zijn vooral populair in de jongere leeftijdscategorieën.

Het onderzoek is in januari gehouden onder 8194 Nederlanders van vijftien jaar en ouder, uitgaande van een populatie van 13,3 miljoen Nederlanders op basis van internetpenetratie.