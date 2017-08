Winkelketen geeft winstwaarschuwing vanwege gebrek aan smartphone-innovatie

De Britse elektronicaketen Dixons Carphone heeft een winstwaarschuwing gegeven vanwege tegenvallende smartphoneverkopen. Dat komt doordat consumenten geen interesse hebben in nieuwe modellen vanwege een gebrek aan vernieuwing, zo zegt het bedrijf.

Door het gebrek aan innovatie in smartphones houden consumenten langer vast aan hun huidige toestel en kopen dus geen nieuwe, schrijft Dixons Carphone in de winstwaarschuwing. Behalve door het gebrek aan vernieuwing zou dat ook komen door de hogere prijzen van toestellen. Dat komt in het Verenigd Koninkrijk mede door de zwakke pond, maar in de hele smartphonemarkt lijken prijzen van vooral high-end telefoons omhoog te gaan. Zo presenteerde Samsung woensdag met de Note 8 zijn eerste smartphone met een adviesprijs van 999 euro en Apple zou voor zijn nieuwste iPhone ook minimaal zo'n prijs willen rekenen.

Door de hogere prijzen en incrementele updates van smartphones houden consumenten langer vast aan hun huidige telefoon, waardoor de vraag afneemt, aldus het bedrijf. Dixons Carphone gelooft niet dat de vraag in de rest van het jaar zal toenemen. Wel denkt het dat op de lange termijn weer meer mensen smartphones gaan kopen, vanwege de 'natuurlijke levenscyclus' van smartphones. Oudere modellen gaan op een gegeven moment vaker stuk.

Hoewel veel analisten en consumenten al langer spreken over een gebrek aan vernieuwing in smartphones, is het voor het eerst dat een grote speler in de telecommarkt een winstwaarschuwing geeft en daarbij naar deze ontwikkeling wijst.