Gerucht: Facebook werkt aan halsketting met sensoren

Facebook zou werken aan een halsketting met sensoren, als wearable om lichaamsfuncties in de gaten te houden. Dat schrijft Business Insider. Het is een van de hardwareprojecten waar het sociale netwerk volgens de site mee bezig is.

Er zijn geen details bekend over de halsketting, die vermoedelijk zal dienen als fitnesstracker. Het is onbekend of en wanneer het apparaat op de markt zal verschijnen. Daarnaast werkt Facebook aan een slimme speaker, een 360-gradencamera en een slimme bril.

Het eerste product dat moet uitkomen, is een apparaat om te videochatten in de huiskamer. Het apparaat, met de codenaam Aloha, heeft volgens de informatie van Business Insider een prijs van rond de vijfhonderd dollar en moet in mei volgend jaar uitkomen. Vorige maand ging er al een gerucht over het apparaat, dat doet denken aan de Amazon Echo Show.

Facebook maakt nu nog geen hardware, al heeft dochterbedrijf Oculus wel de Rift-headset voor virtual reality uitgebracht. Het is al langer bekend dat Facebook werkt aan hardware, maar het sprak tot nu toe alleen over onderzoeksprojecten als een brein-computerinterface.