Facebook brengt groepsvideochatapp uit in Deense App Store

Facebook heeft zijn videochatapp Bonfire uitgebracht in de Deense App Store. Het lijkt te gaan om een test, omdat de app in andere landen nog niet beschikbaar is. Met Bonfire kunnen gebruikers chatten met onder meer filters over de video heen.

De app is sinds dinsdag beschikbaar in de Deense App Store, waardoor alleen mensen met toegang tot de App Store in dat land de app kunnen installeren. Bonfire is volgens de omschrijving een app waarin tot acht mensen tegelijkertijd kunnen videochatten en kunnen spelen met diverse effecten. Ook is het mogelijk om foto's te maken binnen de chats en die te delen via social media.

Het uitnodigen van mensen voor Bonfire verloopt via het Facebook-account en de uitnodigingen zullen na de release van de app dus binnenkomen in de apps van Facebook en FB Messenger. De app lijkt een antwoord op apps als Houseparty, die een dergelijke functie al enige tijd aanbiedt.

Het is onbekend wanneer Facebook Bonfire in andere landen uitbrengt. Op moment van schrijven is de app niet beschikbaar in de Benelux. Facebook biedt al videochatten in groepen aan via Messenger.