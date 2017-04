Door Arnoud Wokke, donderdag 20 april 2017 14:32, 19 reacties • Feedback

Facebook heeft bevestigd te werken aan een brein-computerinterface. Dat houdt in dat het sociale netwerk een techniek ontwikkelt waarmee gebruikers statusupdates kunnen formuleren door de woorden te denken.

Het typen moet vijf keer zo snel gaan als typen op een smartphone, claimt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Het lezen van de gedachten moet werken via sensors die activiteit in het spraakgedeelte van het brein in de gaten houden. Door de activiteit in het brein om te zetten in woorden, moet het mogelijk zijn te typen door de woorden te bedenken.

Het is een project dat in totaal twee jaar mag duren en wat in Facebooks laboratorium Building 8 plaatsvindt, zo bleek tijdens de F8-ontwikkelaarsconferentie van Facebook. Het sociale netwerk heeft nog niets van de hardware laten zien om de hersengolven te gebruiken voor het typen van tekst. Vorige maand ging al een gerucht over een dergelijk project bij het bedrijf achter het sociale netwerk.

Behalve over de brein-computerinterface sprak Facebook over een project waarbij doven zouden kunnen horen door de huid op hun arm te laten trillen. Dat moet ongeveer werken als braille voor blinden. Dat project heeft nog geen deadline en de resultaten ervan kunnen langer op zich laten wachten.