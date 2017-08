Amazon werkt aan algoritme dat kleding kan ontwerpen

Webwinkel Amazon werkt aan een algoritme dat kleding kan ontwerpen op basis van afbeeldingen van andere kleding. Ook wil het een algoritme uitbrengen dat op basis van een enkele afbeelding kan vertellen of de getoonde kleding modieus is.

Een team van Lab126 van Amazon werkt aan het algoritme om eigen kleding te kunnen ontwerpen, schrijft MIT Technology Review. Daarmee kan de webwinkel in theorie op basis van trends snel eigen kleding ontwerpen en uitbrengen. Op dit moment is dat met het algoritme nog niet mogelijk, omdat het nog niet goed genoeg werkt.

Medewerkers van Amazon in Israël werken los daarvan aan een algoritme om te bepalen of een bepaald item op een foto modieus is. Die inspanningen lijken bedoeld te zijn voor het apparaat Echo Look, een speaker met camera die als functie heeft om gebruikers van kledingadvies te voorzien.

Amazon heeft nog geen beelden vrijgegeven van de resultaten van beide algoritmes. Het is nog onbekend wanneer het bedrijf denkt dat ze goed genoeg zijn om in de praktijk te worden gebruikt.