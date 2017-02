Door Arnoud Wokke, donderdag 2 februari 2017 14:14, 187 reacties • Feedback

Asus, Pioneer en Philips zouden webwinkels verboden hebben om producten zelf een prijs te geven. Omdat veel webwinkels werken met software die de prijzen van concurrenten in de gaten houdt, heeft deze praktijk op de hele markt tot hogere prijzen geleid, denkt de Europese Commissie.

De Commissie begint een onderzoek naar de vermeende prijsopdrijving. Naast de drie genoemde bedrijven zal ook audiobedrijf Denon & Marantz onderwerp van onderzoek zijn. De Europese Commissie zegt niet van welke producten de fabrikanten de prijzen op deze manier kunstmatig hoog hebben gehouden. Het gaat onder meer om audioapparatuur en laptops.

De fabrikanten zouden bij webwinkels hebben afgedwongen om geen eigen prijzen te hanteren, maar te werken met de prijzen die de fabrikant heeft opgegeven. Omdat webwinkels die deze afspraak niet hadden, wellicht met behulp van software hun eigen prijzen bepaalden, kan dat een bredere invloed hebben gehad op de prijzen voor producten dan alleen in de webwinkels met die afspraken, meent de Commissie.

De Europese Commissie is het onderzoek op eigen initiatief begonnen en heeft dus geen klacht ontvangen over deze handelspraktijk. Als de Commissie na het doen van onderzoek meent dat de handelwijze in strijd is met Europese concurrentieregels, kunnen de bedrijven een boete krijgen.