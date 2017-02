Door Arnoud Wokke, donderdag 2 februari 2017 13:35, 67 reacties • Feedback

Nederlandse retailers moeten het vermelden als een telefoon die zij aanbieden, geen updates meer krijgt van de fabrikant. Dat zegt toezichthouder ACM tegen Tweakers. Tot nu toe was het beleid hierover onduidelijk, omdat er geen specifieke wetgeving over bestaat.

De ACM redeneert dat het gebrek aan toekomstige updates essentiële informatie is bij de aanschaf van een telefoon. "ACM is van mening dat consumenten goed geïnformeerd moeten worden over beperkingen die redelijkerwijs niet kunnen worden verwacht", aldus woordvoerder Murco Mijnlieff van de ACM. "Als een fabrikant geen updates meer maakt en daarmee de telefoon minder goed werkt en/of bestookt wordt met virussen, is dat essentiële informatie voor normaal gebruik van de telefoon."

Als de verkoper die informatie niet geeft, kan de koper teruggaan naar de winkel en de koop ongedaan maken. "De consument moet wel aannemelijk maken dat hij - als hij juist was geïnformeerd - de overeenkomst niet gesloten zou hebben."

De verkoop van smartphones waarvoor nooit meer updates zullen komen, is wel toegestaan, ook al zijn ze vanaf de verkoop vatbaar voor bekende exploits. "In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het niet verboden is om die toestellen te verkopen."

Tweakers publiceerde donderdag een achtergrondverhaal over de verkoop van verouderde modellen van smartphones. Daaruit blijkt onder meer dat bij twee grote retailers het aantal Android-telefoons die met de huidige versie geen beveiligingsupdates kunnen krijgen, rond de 30 procent ligt.