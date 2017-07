NXP investeert 22 miljoen dollar in uitbreiding Amerikaanse chipfabrieken

Het Eindhovense chipbedrijf NXP Semiconductors investeert 22 miljoen dollar in zijn chipfabrieken in het Amerikaanse Texas en Arizona. Het bedrijf gaat de productie van beveiligde id-chips voor overheidstoepassingen opschroeven.

Na afronding van de uitbreidingsplannen, zijn de NXP-productiefaciliteiten in Austin en Chandler gecertificeerd om chips te maken die aan de hoogste beveiligings- en kwaliteitseisen voldoen. Dat meldt NXP. De Amerikaanse overheid gaat de identificatiechips van het Eindhovense bedrijf inzetten voor nationale beveiligingsprogramma's.

NXP is marktleider op het gebied van identificatiechips. Meer dan 120 landen wereldwijd passen de techniek van het bedrijf toe bij documenten zoals paspoorten, rijbewijzen, enzovoorts. De onderzoekscentra van NXP in San Jose, Austin en Chandler voldoen nu verder aan de Common Criteria van veiligheidseisen om de EAL6+ SmartMX-microcontroller te produceren.

Deze microcontroller is een beveiligd onderdeel dat gebruikt wordt om onder andere contactloos betalen, elektronische paspoorten en nfc-communicatie mogelijk te maken. NXP is een Eindhovens chipbedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in chips voor identificatie, automotive en internet-of-things.

In oktober vorig jaar werd bekend dat Qualcomm NXP wil overnemen voor 43 miljard euro. In april dit jaar gaven de Amerikaanse mededingingsautoriteiten Qualcomm toestemming om NXP over te nemen. Begin juni kondigde de Europese Commissie een diepgaand onderzoek aan naar de overname; er zijn zorgen over mogelijke effecten voor de concurrentie, zoals hogere prijzen voor licentienemers.