dinsdag 14 maart 2017

Samsung begint de verkoop van zijn lijn van QLED-tv's in de Benelux eind maart en de startprijs bedraagt dan 2299 euro, terwijl de duurste televisie 20.000 euro gaat kosten. De high-end modellen komen beschikbaar met schermformaten van 49 inch tot en met 88 inch.

De QLED-lijn zit aan de top van Samsungs portfolio van tv's voor 2017 en bestaat uit 49"- tot en met 88"-modellen die volgens de fabrikant de volledige dci-p3-kleurruimte kunnen weergeven. De Q7C- en Q8C-serie bestaan uit gebogen schermen en hebben een maximale helderheid van 1500cd/m². De platte Q9F-serie haalt pieken van 2000cd/m². Het goedkoopste model is de platte Q7F, waarvan de 49"-versie 2299 euro gaat kosten.

De tv's worden geleverd met een One Remote Control en bevatten een optische kabel voor een one connect-break-outbox, waarin alle aansluitingen zijn gemonteerd. Samsung introduceerde de tv's in januari; Tweakers bekeek de toestellen toen tijdens de CES. De tv's bevatten wel een quantumdot-film, zoals eerdere modellen, maar geen quantumdotleds die net als oleds volledig uitgeschakeld kunnen worden voor een perfecte zwartweergave. Met de QLED-lijn gaat Samsung de concurrentie aan met de oled-modellen van andere tv-fabrikanten. Oled-tv's zijn inmiddels voor minder dan 1500 euro te krijgen.

Een stapje lager in Samsungs assortiment zitten de Premium UHD TV's. Deze bevatten een 10bits paneel en kunnen maximaal 1000cd/m2 weergeven. De modellen komen beschikbaar met beelddiagonalen van 49 inch tot en met 82 inch. Ze komen pas later uit, in het tweede kwartaal, met een prijs vanaf 1399 euro.

Tenslotte presenteert Samsung zijn Active Crystal Color UHD TV-lijn. Dit is de mainstreamlijn met uhd-resolutie van het bedrijf. Het gaat hierbij om 40"- tot en met 65"-televisies die vanaf 899 euro in de winkels komen te liggen.