Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 12:49, 78 reacties • Feedback

Submitter: Gsus86

Samsung heeft de prijzen bekendgemaakt van zijn qled-tv's in de Verenigde Staten. Voor het goedkoopste model vraagt de fabrikant 2499 dollar. Samsung heeft nog geen modellen en prijzen gepresenteerd voor de Benelux.

Samsung biedt de televisies op de eigen site aan als pre-order. Er komen twee modellen in verschillende formaten. Het gaat om drie platte modellen en twee gebogen tv's, met prijzen tussen 2500 en 6000 dollar. Daarmee vraagt Samsung meer voor zijn qled-tv's dan LG doet voor zijn concurrerende oledmodellen, somt Cnet op. Daarbij tekent de site wel aan dat de prijzen voor Samsung-tv's veelal snel dalen. Daardoor kunnen ze over enkele maanden een stuk lager liggen dan de fabrikant nu meldt.

De prijzen gelden als indicatie voor wat Samsung in de Benelux zou kunnen vragen voor de televisies. De fabrikant brengt in Europa wel steevast andere modellen uit dan in de Verenigde Staten, hoewel zaken als display en hardware vaak overeenkomen.

Samsung presenteerde qled, een lcd-variant met quantum dots, vorige maand op elektronicabeurs CES. Het gaat om een vergelijkbare techniek als de SUHD-modellen van vorig jaar, met onder meer een beter kleurbereik en een hogere piekhelderheid van 1500cd/m².