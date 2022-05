Samsung-topman Lee Kun-hee is overleden

De voorzitter van de Samsung-groep, Lee Kun-hee, is overleden na jarenlang ziek te zijn geweest. Kun-hee was jarenlang de hoogste baas van het conglomeraat, maar was ook omstreden en werd beschuldigd van fraude en corruptie.

Kun-hee overleed in het ziekenhuis, waar hij al jaren lag na te zijn getroffen door een hartaanval in 2014. Alhoewel hij dus al jarenlang ziek was, bleef hij formeel de leider van de Samsung-groep, al was in de praktijk zijn zoon de hoogste baas. Kun-hee is 78 jaar geworden.

In 1987 werd Kun-hee de leider van het conglomeraat, na het overlijden van zijn vader die de Samsung-groep van bedrijven heeft opgericht. Onder leiding van Kun-hee werd Samsung een grote speler op de elektronicamarkt, onder meer met smartphones en tablets. Hij gold daardoor als een succesvolle leider, maar kwam in 2008 onder vuur te liggen na beschuldigingen van corruptie en later ook van belastingfraude.

Niet alleen Kun-hee werd beschuldigd van corruptie; de gehele Samsung-top kreeg hiermee te maken, en de beoogde opvolger, zoon Lee Jae-yong, werd tot vijf jaar cel veroordeeld wegens corruptie, onder meer vanwege steekpenningen die aan de toenmalige president van Zuid-Korea zouden zijn betaald. Directeur Kwon Oh-hyun, stapte in datzelfde jaar op vanwege de naar eigen zeggen 'ongekende crisis' waar het bedrijf in was beland. Eerder dit jaar gaf Lee Jae-yong aan dat hij het eigendom van Samsung niet wil overdragen aan zijn kinderen.

Door het overlijden van Kun-hee en de problemen bij de opvolging, is momenteel niet duidelijk wie de volgende hoogste baas van Samsung wordt. Omdat er niet langer binnen de familie wordt overgedragen, zal voor het eerst iemand van buiten aan het roer komen te staan bij Samsung.