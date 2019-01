In de smartphonewereld is de strijd om de dunste schermranden de laatste jaren flink losgebarsten. Die trend lijkt nu over te waaien naar de laptopmarkt. Op de CES kondigden Acer, Asus en Lenovo nieuwe topmodellen aan die dun en licht zijn, en een scherm met erg dunne randen hebben. Asus en Lenovo hebben zelfs een soort omgekeerde inkeping toegepast om de webcam weg te kunnen werken. Die oplossing lijkt een beetje op de welbekende notch van smartphones, maar dan zonder het scherm aan te tasten.

Laptops met dunne schermranden waren er al langer, maar vooral de rand aan de onderkant van het scherm bleef behoorlijk dik. Bij de nieuwe topmodellen is ook die rand flink geslonken en dat heeft een behoorlijke invloed op het ontwerp. Nu de rand onder het scherm weg is, zijn de laptops opeens een stuk minder diep. Daarmee neemt dus ook het volume af en dat kan zich weer vertalen in een lager gewicht.

Wat het gewicht betreft spant Acer de kroon. De nieuwe Swift 7 weegt slechts 890 gram. Lenovo's Yoga S940 en de ZenBook S13 van Asus wegen ongeveer 1,2 en 1,1kg. In alle gevallen gaat het om laptops met een 14"-scherm, die wat afmetingen betreft niet veel groter zijn dan dat scherm zelf. In de afgelopen dagen hebben we alle drie de topmodellen op de CES bekeken. In dit artikel lees je onze bevindingen.