WhatsApp Business krijgt in Nederland mogelijk geïntegreerde betaalfunctie

WhatsApp Business krijgt in de toekomst mogelijk een betaalfunctie. De Facebook-dochter overweegt daarvoor een samenwerking met een financiële dienstverlener. Momenteel polst de dienst bij gebruikers middels enquêtes of er interesse is.

Volgens de enquête, waarvan screenshots ingezonden werden naar Tweakers, werkt de betaalfunctie met een qr-code die gekoppeld is aan het WhatsApp-account van een bedrijf. Gebruikers scannen de code en kunnen dan een betaling doen aan het bedrijf dat achter het gekoppelde WhatsApp Business-account zit. WhatsApp benadrukt dat de klant verder geen contactgegevens hoeft te delen.

Verder blijkt uit de enquête dat het geld opgeslagen wordt als een saldo op het WhatsApp-conto van het bedrijf. Vervolgens is het mogelijk om het geld te laten storten op een bankrekening. In de enquête wordt ook gevraagd naar de voorkeuren van bedrijven als het gaat om het uitbetalen en transactiekosten. Er wordt overwogen om bijvoorbeeld de eerste 1000 tot 1500 euro zonder extra kosten uit te betalen. Daarnaast worden transactiekosten overwogen die bestaan uit percentages van het bedrag, mogelijk in combinatie met een flat fee van rond de 25 eurocent.

WhatsApp heeft officieel nog niets bekendgemaakt over plannen omtrent een betaaldienst. Wel faciliteert WhatsApp al betalingen in India, maar daar fungeert de app minder als tussenpersoon: het geld gaat direct van de ene bankrekening naar de andere.

WhatsApp Business, dat bedoeld is voor bedrijven om klantcontact te onderhouden, kwam in begin 2018 in Nederland uit voor Android. De iOS-versie komt naar verwachting binnen enkele weken uit.