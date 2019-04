WhatsApp brengt WhatsApp Business uit voor iPhone

WhatsApp is begonnen met het uitrollen van WhatsApp Business voor iPhone. In Nederland en België kan de zakelijke chatdienst voor iOS nog enkele weken op zich laten wachten. De Android-versie van WhatsApp Business was al beschikbaar sinds januari 2018.

Vandaag is WhatsApp Business voor iPhone gratis beschikbaar in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico, India en Indonesië. Volgens de chatdienst zal de applicatie, die ruim een jaar in ontwikkeling is geweest, 'de komende weken' wereldwijd worden uitgebracht.

WhatsApp Business richt zich vooral op kleinere bedrijven. Door een bedrijfsprofiel aan te maken kunnen ondernemers eenvoudiger in contact komen met hun klanten. Ook biedt de app de mogelijkheid om kant-en-klare antwoorden te versturen op veelgestelde vragen of om een begroeting of een afwezigheidsbericht in te stellen. Gebruikers kunnen WhatsApp Business naast de gewone versie van de app installeren.