Kleine smartphone Palm Phone komt uit als standalone-toestel

De Palm Phone komt uit als standalone-smartphone. Tot nu toe konden klanten van de Amerikaanse provider Verizon Wireless hem alleen gebruiken als secundair toestel. Klanten kunnen er nu voor kiezen om de Palm Phone te gebruiken met eigen nummer en abonnement.

De Palm Phone blijft wel alleen verkrijgbaar bij Verizon Wireless, meldt het bedrijf achter de Palm Phone. Daardoor is het nog altijd niet mogelijk om hem in andere landen te kopen, waaronder in Europa. De telefoon heeft met de release als standalone-telefoon ook een update gehad om de accuduur te verlengen en de foto's te verbeteren. Beide zaken kwamen als pijnpunten uit de eerste reviews.

De Palm Phone is een minismartphone met Android. Het apparaat heeft een 3,3"-scherm en draait op Android 8.1. Het toestel is volgens de specspagina 96x51mm groot, terwijl vrijwel alle huidige smartphones minimaal 140x68mm meten en vaak nog groter zijn dan dat.

De telefoon heeft een 3,3"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels. De Palm-smartphone draait op een Qualcomm Snapdragon 435-soc, waar de fabrikant 3GB geheugen en 32GB opslag bij heeft geplaatst. De accu heeft een capaciteit van 800mAh.