Game Bar in Windows krijgt ondersteuning voor Spotify en uploaden screenshots

De Game Bar in Windows 10, een menu dat is op te roepen door in een game de Windows-toets en G in te drukken, krijgt ondersteuning voor Spotify en Microsofts eigen chatfunctie. Ook kunnen gebruikers makkelijker screenshots maken, annoteren en delen.

Gebruikers kunnen de interface van de Game Bar zelf aanpassen, meldt Microsoft. De Spotify-integratie werkt met een aparte inlog voor de Game Bar en zo kunnen gebruikers muziek besturen. Daarnaast krijgt de Game Bar knoppen om de audio te controleren. Ook zal er een menu verschijnen die cpu- en gpu-load weergeeft. Daarnaast zet Microsoft de eigen chatfunctie zoals die ook werkt op de Xbox One in de Game Bar. Een nieuwe functie maakt het bovendien mogelijk om in-game screenshots te maken, die te voorzien van eigen aantekeningen en direct te uploaden zonder dat de game uit beeld verdwijnt.

De nieuwe functies zijn per direct bruikbaar voor testers die de Xbox Insiders-versie van de Game Bar hebben. De nieuwe interface-elementen moeten gaming op Windows 10 aantrekkelijker maken, zo redeneert Microsoft.