NASA's Parker Solar Probe voltooit eerste baan om de zon

De Parker Solar Probe heeft op 19 januari voor het eerst een rondje om de zon voltooit. Dat gebeurde 161 dagen nadat het ruimtevaartuig vanuit Florida werd gelanceerd. De sonde gaat onder meer onderzoek doen naar de zonnewind en gaat steeds dichter om de zon heen vliegen.

Het ruimtevaartuig bereikte volgens de NASA op 19 januari het aphelium, het punt in de baan om de zon waarmee de sonde op de grootste afstand van de zon kwam. Inmiddels is de sonde begonnen aan de tweede van de geplande 24 banen om de zon. Op 4 april zal het ruimtevaartuig voor de tweede keer het perihelium bereiken, het punt in de baan waarmee de sonde het dichtst bij de zon komt. Eerder overleefde de sonde al zo'n scheervlucht op relatief korte afstand. Dat gebeurde op 5 november; toen kwam de Parker Solar Probe op 24 miljoen kilometer van de zon. Dat was een record; Helios 2 wist in 1976 op grofweg tweemaal deze afstand van de zon te komen.

NASA's nieuwe zonnesonde heeft eerder ook al ander record gevestigd: het ruimtevaartuig wist een snelheid van 343.112km/u ten opzichte van de zon te bereiken. Dat record zal vrij snel weer verbroken worden, omdat de sonde vanaf het derde rondje om de zon een steeds nauwere baan om de zon zal afleggen. Eind 2025 zal de sonde tijdens de laatste scheervlucht op een afstand van 6,16 miljoen kilometer van de zon komen. Door de zwaartekracht van de zon wordt er dan een snelheid van 690.000km/u bereikt.

De zonnesonde is vorig jaar, na een dag uitstel, op 12 augustus gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida met een Delta IV-raket van United Launch Alliance. De Parker Solar Probe gaat onderzoek doen naar de zon, onder meer naar de zonnewind. De NASA wil bijvoorbeeld weten waar de zonnewind vandaan komt en hoe deze snelheden tot bijna 3 miljoen km/u kan halen. Ook wil de organisatie weten waarom de atmosfeer van de zon, de corona, zoveel heter is dan het oppervlak eronder. De ruimtevaartorganisatie heeft de sonde vernoemd naar Eugene Parker, een Amerikaanse wetenschapper die in 1958 het bestaan van de zonnewind voorspelde.