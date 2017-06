Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 12:51, 152 reacties • Feedback

Tele2 blijft de locatie van het huisadres meewegen in de kredietbeoordeling van een nieuwe abonnee. Dat zegt de provider tegen Tweakers. De Consumentenbond vindt dat die praktijk niet in de haak is en riep de provider op om ermee te stoppen.

Tele2 weegt bij de kredietbeoordeling van een nieuwe abonnee mee of diegene in een wijk woont met veel schuldenaars. De provider blijft doorgaan met het meewegen van die regioscore, zegt woordvoerder Robin Janszen tegen Tweakers. Volgens hem is de waarde van deze 'regioscore' beperkt. "Je wordt niet alleen op basis van de regioscore afgewezen."

De Consumentenbond riep Tele2 donderdag op om te stoppen met het meewegen van de locatie van het huisadres. "Wij vinden dat een netjes betalende consument zonder schulden niet van een dienst mag worden uitgesloten omdat de buren wanbetalers zijn. Vandebron en Nuon werken op ons verzoek al met een kredietbeoordeling zonder ‘regioscore’. Wij roepen Tele2 op hetzelfde te doen."

Tele2 heeft naar aanleiding van de kritiek van de Consumentenbond bij de kredietbeoordeling wel wijzigingen doorgevoerd. Vanaf 28 juni krijgen mensen die zijn afgewezen bericht van Tele2 met de afwijzing. Vervolgens kan diegene naar kredietregistratiebureau Experian stappen om te kijken wat de afwijzing heeft veroorzaakt. Als die niet het gevolg is van persoonlijke schulden of aanmaningen uit het verleden, stuurt Experian daarvan een bewijs naar Tele2. Daarna doet de provider de kredietbeoordeling opnieuw.

De provider heeft niet geantwoord of het afwijzen van klanten vaak voorkomt. Providers doen naast de nu verplichte registratie bij het BKR ook een check of ze betalingsproblemen verwachten bij klanten die een abonnement willen aangaan. Dat gebeurt door gegevens op te vragen bij Experian, bij het kredietregister voor providers Preventel en in de eigen database.