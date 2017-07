Tele2 beëindigt dienstverlening Maxximum wegens schenden voorwaarden

Tele2 heeft de abonnementen van internetaanbieder Maxximum beŽindigd. Volgens de provider werden de algemene voorwaarden geschonden. Maxximum bood voor een vast bedrag per maand onbeperkt internet via 4g aan via het Tele2-netwerk.

Dat bevestigt een woordvoerder van Tele2 na vragen van Tweakers. Door het stopzetten van de dienstverlening kan Maxximum waarschijnlijk geen onbeperkt internet via 4g meer aanbieden. Onduidelijk is nog of en hoe het bedrijf zijn activiteiten voortzet. Op zijn website adverteert Maxximum met onbeperkt internet via 4g met snelheden tot 100Mbit/s, via een meegeleverde TP-Link Mr200-router.

Uit ervaringen van een tweaker, die een abonnement heeft afgesloten bij Maxximum, blijkt dat er Tele2-simkaartjes worden geleverd met bundels van 5GB per dag. Die worden op afstand door Maxximum aangevuld als de bundel op is, waarschijnlijk door gebruik te maken van ingebouwde sms-functionaliteit in de TP-Link-router. Het lijkt er dus op dat Maxximum zelf internet inkoopt via een Tele2-abonnement en dit als onbeperkt internet-dienst aanbiedt aan zijn klanten.

Doordat de bundel telkens moet worden aangevuld kan de gebruiker wel enige tijd met onderbrekingen in de verbinding zitten; nadat de bundel op is moet per GB een sms worden verstuurd. Ook is de dienst van Maxximum met een minimale prijs van 40 euro per maand duurder dan het onbeperkt internet-abonnement van Tele2 zelf, die 25 euro per maand kost.

Waarschijnlijk had Maxximum geen toestemming om de dienst aan te bieden via Tele2. Het bedrijf begon eerder dit jaar met zijn aanbod voor onbeperkt internet via 4g.