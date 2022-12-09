Advertorial

Door Tweakers Partners

Feedback • 09-12-2022 08:00 25

Tweakers testen de camera’s van de Pixel 7 Pro

09-12-2022 • 08:00

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In oktober deed Tweakers Partners een oproep aan de community om de nieuwe Pixel 7-telefoons van Google te testen. Twee tweakers, Jules en Herman, zijn aan de slag gegaan met de Pixel 7 Pro en hebben daarbij ingezoomd op de camera’s. De ervaringen van deze voormalig fotografen lees je in dit artikel.

Het eerste dat Herman opvalt aan dit toestel is de krachtige zoom, terwijl Jules als nightlife fotograaf vooral onder de indruk is van de opnames in het donker. Het toonaangevende platform DxOMark heeft de camera's van de Pixel 7 Pro op nummer 1 gezet, zowel in de algemene categorie als in de categorie Ultra-premium. Of de twee tweakers daar ook zo over denken, lees je hieronder.

Heb je nu even geen tijd om het artikel te lezen? Hieronder hebben we een handige recapvideo voor je geplaatst, waarin Mark Wijsman in gesprek gaat met het duo.

AI en slimme software

Herman is positief gestemd over hoe de drie afzonderlijke lenzen met elkaar werken en hoe de AI daarbij steeds de kwaliteit van de foto’s en filmpjes waarborgt, terwijl Jules de naadloze manier van het gebruik ervan benoemt. “Je hebt tijdens het maken van foto’s eigenlijk niet eens door wat de AI allemaal op de achtergrond doet”, vertelt Herman.

Ook tijdens het zoomen belooft Google een hoge kwaliteit. De slimme digitale zoomfunctie Super Res Zoom verzet veel werk. Google stelt dat zowel de Pixel 7 als de Pixel 7 Pro met 2x zoom, gebruikmakend van digitale zoom, een beeldkwaliteit biedt die vergelijkbaar is met die van een echte camera met telelens. De Pixel 7 Pro combineert vanaf 2,5x zoom de beelden van de hoofdcamera met die van de telecamera, om zo een mooiere foto te maken. De Pixel 7 Pro biedt 30x digitale zoom.

Jules stipt de macrolens aan, die eigenlijk geen macrolens is maar “een groothoekcamera waarvan de macrofunctie wordt gebruikt om onderwerpen heel dichtbij te halen”. Beide communityleden zijn enthousiast over de resultaten die dat oplevert. Jules merkt daarbij op dat het voordeel van deze toepassing is dat gebruikers veel minder snel bewegingsonscherpte ervaren.

Verschillende slimme softwaretoepassingen van Google moeten bij fotografie voor een ideaal resultaat zorgen. ‘Filmisch vervagen’ belooft semiprofessionele video’s en met ‘Real Tone’ worden alle huidtinten mooi en nauwkeurig vastgelegd, nu ook in Nachtzicht en de portretmodus. Herman: “Ik heb verschillende mensen met verschillende huidtinten gefotografeerd, en dat werkt goed.”

Met ‘Foto scherp maken’ verbeter je nieuwe of oude wazige foto's, en ‘Begeleid kader’ geeft via audio en haptische technologie slechtzienden aanwijzingen om makkelijker selfies te maken. Pixel-camerafuncties zoals de ‘Magische gum’, ‘Bewegingsstand’ en ‘Gezichten scherp maken’ staan gebruikers verder bij om hun ideale foto te realiseren. Jules: “Dat is vooral handig om mensen uit een foto te halen die je er niet op wilt hebben. De AI haalde in sommige gevallen zelfs iemand uit een foto weg die mij nog niet eens was opgevallen.”

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De camera’s van de Pixel 7 Pro

De 50-megapixelhoofdcamera van de Pixel 7 Pro is uitgerust met een Samsung Isocell GN1-sensor met een oppervlakte van ongeveer 72mm². De informatie van vier sensorpixels wordt tot één pixel in de uiteindelijke foto gecombineerd (pixel binning), waarbij het kleurfilter zo is opgedeeld dat vier sensorpixels naast elkaar dezelfde kleur licht vangen. Voor de GN1 bevindt zich een optisch gestabiliseerde lens met een equivalente brandpuntsafstand van 24mm en een diafragma-opening van f/1.85. Naast dualpixel-pdaf is een laser aanwezig voor snellere focus in het donker.

De ultragroothoekcamera in de Pixel 7-reeks telt 12,5 megapixel. Bij de Pixel 7 Pro zit hier een andere lens voor, met een ongeveer 20 procent wijdere beeldhoek dan bij de Pixel 7. Daarnaast beschikt de Pixel 7 Pro over autofocus, met een minimale focusafstand van 3cm. De telecamera van de Pixel 7 Pro heeft een grotere brandpuntsafstand: 5x in plaats van 4x optische zoom ten opzichte van de hoofdcamera. Om dat mogelijk te maken, is de 48-megapixelsensor kleiner dan bij de Pixel 6 Pro, met pixels van 0,7 in plaats van 0,8μm. De f/3.5-lens zit zijwaarts in het toestel. De lens is gestabiliseerd en de camera heeft fasedetectie-autofocus. De Pixel 7 en 7 Pro hebben dezelfde frontcamera: een 10,8-megapixelsensor met pixels van 1,22μm. De f/2.2-lens biedt een relatief grote beeldhoek, maar heeft een vaste focus.

De camera's in één oogopslag

Camerasysteem
Pixel 7 Pro		 Primair Ultragroothoek Tele Front
Resolutie 50 megapixel 12,5 megapixel 48 megapixel 10,8 megapixel
Sensorgrootte 1/1,31" (72mm²) 1/2,51" (19,6mm²) 1/2" (23,5mm²) 1/2,76" (16,1mm²)
Pixelgrootte 1,2μm 1,25μm 0,7μm 1,22μm
Bayerlay-out 2x2 1x1 2x2 1x1
Brandpunt in 35mm-eq. 25mm 13mm 125mm 21mm
Diafragma f/1.85 f/2.2 f/3.5 f/2.2
Ois Ja - Ja -
Autofocus Laser + dualpixel-pdaf Ja Pdaf -
Video: max. resolutie 4k/60fps 4k/60fps 4k/60fps 4k/60fps

Meer over de Google Pixel 7 Pro

Dit was het eerste artikel plus video van de community over de camera’s van de Google Pixel 7 Pro. Er volgen nog twee artikelen; een over de performance van de nieuwe smartphone en een ander over beveiliging en future drops. De uitgebreide reviews van Jules en Herman lees je hier en hier. Beschik je zelf over de Pixel 7 Pro en heb je ervaringen opgedaan met het maken van foto’s en filmpjes? Deel je bevindingen door ze in de comments onder dit artikel te plaatsen.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Google en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Kijk hier voor een overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Tweakers blikken terug op hun overall ervaringen met de Pixel 7 Pro .Plan van 17 maart 2023
Tweakers testen de beveiliging van de Pixel 7 Pro .Plan van 12 januari 2023
Hoe ervaren tweakers de performance van de Google Pixel 7? .Plan van 22 december 2022
Google Pixel 7- en 7 Pro-smartphones in Nederland: getest door acht tweakers .Plan van 14 oktober 2022
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Reacties (25)

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blackSP 9 december 2022 08:17
Ik vind deze reviews meer een bevestiging van de specs dan een functionele camera review. Ik ben ook tevreden over de geboden functies en kwaliteit van m'n p7p camera maar merk toch ook zo nu en dan dat de ai het minder doet.

Dit en andere onderbouwingen komen helaas niet terug in deze review.
jules
@blackSP9 december 2022 10:04
Heb je het filmpje gezien?

Ik probeer zeker kritisch te zijn, maar ook realistisch. Het is een telefoon en geen professionele camera. En om het behapbaar te houden en geen ellenlange review ervan te maken, is een twee uur durende shoot ingekort tot ~7 minuten film waarin de meest belangrijke punten aangestipt worden.

In het filmpje is filmpje is overigens meer te horen dan er in het artikel geschreven staat. Het artikel lees je in 2 minuten 😉
satya @jules10 december 2022 13:57
Ik bekijk de resultaten regelmatig op prima en grotere schermen, maar vind de kwaliteit best wel verbluffend te noemen voor een telefoon.
jules
@satya13 december 2022 04:10
Ik heb de fotos alleen nog kunnen beoordelen op het scherm van de P7P zelf. Ze zijn zeker heel netjes! Er gaat een behoorlijke AI gevoerde post processing overheen. Best wel een goede die de fotos grotendeels naar een hoger niveau tilt. Het duurt alleen iets langer voordat de foto "klaar" is om te bekijken, maar voor de gemiddelde consument is dat zeker geen issue.
Een punt van kritiek vind ik de over sharpening; contrastlijnen die met een softwarematige truc nog wat scherper worden gemaakt. Niet ingezoomd ziet het er scherper uit, maar zodra je inzoomt zie je dat een contrastlijn opeens uit meerdere lijnen is gaan bestaan. En dat maakt het opeens verre van mooi. De gemiddelde consument ziet dit echter niet.
Jan-Will3m @blackSP9 december 2022 09:25
Dit is geen review maar een advertorial.
blackSP @Jan-Will3m9 december 2022 18:09
Met zo'n titel verwacht ik een test, een review, geen gesponsorde advertorial...

'Tweakers testen de camera’s van de Pixel 7 Pro'
turbojet80s @Jan-Will3m9 december 2022 11:48
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten :-)
DamirB @blackSP9 december 2022 09:55
Op sommige gebieden is 't een flinke downgrade. Details zijn verschrikkelijk als je beetje inzoomed. Teveel noise reduction en daarna teveel sharpening. Mijn OnePlus 7 Pro deed dit aanzienlijk beter
ramon-s- 9 december 2022 11:10
Wat ik een beetje mis is de kleurechtheid van foto’s. Ik ben momenteel iPhone gebruiker en overweeg de p7p, maar vind de verschillen in camera tussen p7p en de iPhone 14 pro groot, maar welke van de 2 oogt het meest realistisch? Apple maakt foto’s extreem helder, en de Pixel lijkt soms een lichte roodtint over de foto’s te leggen.
satya @ramon-s-10 december 2022 13:53
Voor mij is de Pixel behoorlijk goed in de kleurbalans, misschien komt het te rood er omdat verbeteren van gezichten dan aan staat. Daarnaast zegt het scherm van de pixel ook niet alles, omdat die standaard iets warmer staat en niet neutraal. Hier een 6 met dezelfde cameras op de zoom na, die heb ik in de winkel getest en vind het resultaat echt indrukwekkend.
codex @ramon-s-10 december 2022 21:43
De fotos zijn in mijn optiek heel natuurtrouw. Ik vergelijk fotos met die van mijn vriendenkring die allemaal iPhone gebruiker zijn, ook zij zijn onder de indruk van de camera.
boratnl 9 december 2022 08:40
De tabel vermeldt (enkel) de camera's van de Pixel 7 en niet de zoom van de pro.
Blitskikkert Projectmanager @boratnl9 december 2022 11:12
Dit is inmiddels aangepast!
Znorkus 9 december 2022 08:40
Artikel gelezen zonder door te hebben dat het om een advertentie ging, goed gedaan dus mbt het onopvallende inserten tussen de normale content. Voor mij overigens geen google hardware, wegens persoonlijke bezwaren tegen het bedrijfsmodel. Het zullen vast goede telefoons zijn (al ben ik meer van goed glas dan van goede ai), maar dat doet me dan vooral denken aan marktaandeel veroveren.
nst6ldr
@Znorkus9 december 2022 10:51
Ieder Android toestel wat je koopt is een donatie van $40,- aan Google, dat draagt de fabrikant af om Play te mogen installeren. Ondanks dat Google al geld aan iedere gebruiker verdient via 3 andere routes: je data (voor hun AI modellen - een aparte tak binnen Google), je aankopen in Play Store (15 tot 30% van iedere aankoop), en via advertenties (waarvoor je de data ook zelf aanlevert).

De ironie is dan echter weer dat de enige manier om onder dit bewind uit te komen is door een Pixel te kopen en hier GrapheneOS op te zetten. Dubbel zo ironisch is dat er eigenlijk best veel vulnerabilities zijn gevonden bij de maak van GrapheneOS, waarvan ze de fix (zo aardig als ze zijn) upstream naar AOSP duwen en deze zo dus in Google Android belanden. Hier hebben ze voor zover ik weet nooit echt een bedankje voor gehad - maar ik dwaal af.

Zoals ik het zie heb je twee échte opties: Google eenmalig betalen voor een toestel en daar GrapheneOS op zetten, of Sony eenmalig betalen voor een Sailfish supported toestel en dat er vervolgens op zetten. Het één is gemiddeld €500,- (wat volledig naar Google gaat) en dan heb je een stabiele daily driver, het ander is óók gemiddeld €500,- (waarvan $40,- naar Google gaat) en dan heb je een minder stabiel toestel op Sailfish.

Apple is geen optie omdat ze exact dezelfde advertentie infrastructuur en telemetrie hebben, een tweedehands toestel indirect nog steeds een bijdrage, en géén smartphone is niet zozeer een alternatief maar een andere vorm van mitigatie in z'n geheel.
mutley69 @nst6ldr9 december 2022 15:33
Dat ik google gesponserd heb voor 40€ doet pijn. Bedankt om me dat te laten weten. We gaan andere wegen zoeken te bewandelen om aan de google-tax te ontsnappen.
satya @mutley6910 december 2022 13:56
Auw hoor, vergeet al die andere donaties aan andere fabrikanten voor licentie kosten dan ook niet 😬
Verona27 9 december 2022 10:29
Leuk hoor maar had iets meer gehoopt om een daadwerkelijke review dan een opsomming van de mogelijkheden van de camera
MrMidas 9 december 2022 10:30
Het is wel te merken dat dit een advertorial is. Het hele interview komt flink gescript over en dat vind ik wel jammer. Het concept om twee professionals op zo'n manier aan het woord te laten vind ik een heel leuk idee en wat mij betreft zou Tweakers dat vaker mogen doen. Het zou best wat langer mogen duren, zodat de nerd factor nog flink omhoog kan.
semaj 2 januari 2023 17:30
Als gebruiker van een pixel 7 vind ik de Magische gum briljant. Toestel is fijn maar nog niet optimaal.
Waze loopt niet soepel in de auto en sommige app's lopen regelmatig vast zoals AD.
Ga er wel vanuit dat dit via updates een stuk beter gaat worden.
Tweakriez
9 december 2022 08:58
Leuk om terug te zien jongens! Erg leuk testpanel om deel van uit te mogen maken. Mark ook jij nog bedankt voor de prettige manier van interviewen.
jules
@Tweakriez9 december 2022 10:02
Zeker leuk om te doen!
djwice 9 december 2022 10:35
@Tweakers Partners
Het is duidelijk een advertorial. De teksten zijn duidelijk gescript, dat is zonde. Een ander opvallend punt is dat de 'interviewer' eerst aan de 'expert' vragen stelt en daarna als 'super expert' aanvullingen maakt. Dat komt onnatuurlijk over.

Kunnen jullie er bij vermelden wat deze Tweakers betaald krijgen om hier aan mee te doen?
Looongcat
@djwice9 december 2022 18:41
Wij zijn geen 'experts'; het was puur toeval dat twee van de tweakers ook fotograaf zijn geweest. Daardoor konden wij mooi praten over de camera's van de Pixel 7 Pro :+

Het idee is dus dat 8 willekeurig geselecteerde tweakers in het testpanel het toestel mochten reviewen. Wat wij als gast in deze video kregen staat ook vermeld in (in elk geval) mijn review: het toestel hebben we gratis ontvangen in ruil voor onze participatie (review en video's).
mickeyhouse 9 december 2022 12:38
Sorry, misschien heb ik het fout.
Maar dit is toch een artikel over de camera kwaliteit?
Waar zijn de test foto's dan?

Laat maar, ik zie dat er gelinkt wordt naar de reviews van de heren zelf met daarin voorbeeld foto's.

[Reactie gewijzigd door mickeyhouse op 22 juli 2024 23:21]


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