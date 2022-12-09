'Tweakers testen de camera’s van de Pixel 7 Pro'

In oktober deed Tweakers Partners een oproep aan de community om de nieuwe Pixel 7-telefoons van Google te testen. Twee tweakers, Jules en Herman, zijn aan de slag gegaan met de Pixel 7 Pro en hebben daarbij ingezoomd op de camera’s. De ervaringen van deze voormalig fotografen lees je in dit artikel.

Het eerste dat Herman opvalt aan dit toestel is de krachtige zoom, terwijl Jules als nightlife fotograaf vooral onder de indruk is van de opnames in het donker. Het toonaangevende platform DxOMark heeft de camera's van de Pixel 7 Pro op nummer 1 gezet, zowel in de algemene categorie als in de categorie Ultra-premium. Of de twee tweakers daar ook zo over denken, lees je hieronder.



Heb je nu even geen tijd om het artikel te lezen? Hieronder hebben we een handige recapvideo voor je geplaatst, waarin Mark Wijsman in gesprek gaat met het duo.

AI en slimme software

Herman is positief gestemd over hoe de drie afzonderlijke lenzen met elkaar werken en hoe de AI daarbij steeds de kwaliteit van de foto’s en filmpjes waarborgt, terwijl Jules de naadloze manier van het gebruik ervan benoemt. “Je hebt tijdens het maken van foto’s eigenlijk niet eens door wat de AI allemaal op de achtergrond doet”, vertelt Herman.

Ook tijdens het zoomen belooft Google een hoge kwaliteit. De slimme digitale zoomfunctie Super Res Zoom verzet veel werk. Google stelt dat zowel de Pixel 7 als de Pixel 7 Pro met 2x zoom, gebruikmakend van digitale zoom, een beeldkwaliteit biedt die vergelijkbaar is met die van een echte camera met telelens. De Pixel 7 Pro combineert vanaf 2,5x zoom de beelden van de hoofdcamera met die van de telecamera, om zo een mooiere foto te maken. De Pixel 7 Pro biedt 30x digitale zoom.

Jules stipt de macrolens aan, die eigenlijk geen macrolens is maar “een groothoekcamera waarvan de macrofunctie wordt gebruikt om onderwerpen heel dichtbij te halen”. Beide communityleden zijn enthousiast over de resultaten die dat oplevert. Jules merkt daarbij op dat het voordeel van deze toepassing is dat gebruikers veel minder snel bewegingsonscherpte ervaren.

Verschillende slimme softwaretoepassingen van Google moeten bij fotografie voor een ideaal resultaat zorgen. ‘Filmisch vervagen’ belooft semiprofessionele video’s en met ‘Real Tone’ worden alle huidtinten mooi en nauwkeurig vastgelegd, nu ook in Nachtzicht en de portretmodus. Herman: “Ik heb verschillende mensen met verschillende huidtinten gefotografeerd, en dat werkt goed.”

Met ‘Foto scherp maken’ verbeter je nieuwe of oude wazige foto's, en ‘Begeleid kader’ geeft via audio en haptische technologie slechtzienden aanwijzingen om makkelijker selfies te maken. Pixel-camerafuncties zoals de ‘Magische gum’, ‘Bewegingsstand’ en ‘Gezichten scherp maken’ staan gebruikers verder bij om hun ideale foto te realiseren. Jules: “Dat is vooral handig om mensen uit een foto te halen die je er niet op wilt hebben. De AI haalde in sommige gevallen zelfs iemand uit een foto weg die mij nog niet eens was opgevallen.”

De camera’s van de Pixel 7 Pro

De 50-megapixelhoofdcamera van de Pixel 7 Pro is uitgerust met een Samsung Isocell GN1-sensor met een oppervlakte van ongeveer 72mm². De informatie van vier sensorpixels wordt tot één pixel in de uiteindelijke foto gecombineerd (pixel binning), waarbij het kleurfilter zo is opgedeeld dat vier sensorpixels naast elkaar dezelfde kleur licht vangen. Voor de GN1 bevindt zich een optisch gestabiliseerde lens met een equivalente brandpuntsafstand van 24mm en een diafragma-opening van f/1.85. Naast dualpixel-pdaf is een laser aanwezig voor snellere focus in het donker.

De ultragroothoekcamera in de Pixel 7-reeks telt 12,5 megapixel. Bij de Pixel 7 Pro zit hier een andere lens voor, met een ongeveer 20 procent wijdere beeldhoek dan bij de Pixel 7. Daarnaast beschikt de Pixel 7 Pro over autofocus, met een minimale focusafstand van 3cm. De telecamera van de Pixel 7 Pro heeft een grotere brandpuntsafstand: 5x in plaats van 4x optische zoom ten opzichte van de hoofdcamera. Om dat mogelijk te maken, is de 48-megapixelsensor kleiner dan bij de Pixel 6 Pro, met pixels van 0,7 in plaats van 0,8μm. De f/3.5-lens zit zijwaarts in het toestel. De lens is gestabiliseerd en de camera heeft fasedetectie-autofocus. De Pixel 7 en 7 Pro hebben dezelfde frontcamera: een 10,8-megapixelsensor met pixels van 1,22μm. De f/2.2-lens biedt een relatief grote beeldhoek, maar heeft een vaste focus.

De camera's in één oogopslag

Camerasysteem

Pixel 7 Pro Primair Ultragroothoek Tele Front Resolutie 50 megapixel 12,5 megapixel 48 megapixel 10,8 megapixel Sensorgrootte 1/1,31" (72mm²) 1/2,51" (19,6mm²) 1/2" (23,5mm²) 1/2,76" (16,1mm²) Pixelgrootte 1,2μm 1,25μm 0,7μm 1,22μm Bayerlay-out 2x2 1x1 2x2 1x1 Brandpunt in 35mm-eq. 25mm 13mm 125mm 21mm Diafragma f/1.85 f/2.2 f/3.5 f/2.2 Ois Ja - Ja - Autofocus Laser + dualpixel- pdaf Ja Pdaf - Video: max. resolutie 4k/60fps 4k/60fps 4k/60fps 4k/60fps

Meer over de Google Pixel 7 Pro

Dit was het eerste artikel plus video van de community over de camera’s van de Google Pixel 7 Pro. Er volgen nog twee artikelen; een over de performance van de nieuwe smartphone en een ander over beveiliging en future drops. De uitgebreide reviews van Jules en Herman lees je hier en hier. Beschik je zelf over de Pixel 7 Pro en heb je ervaringen opgedaan met het maken van foto’s en filmpjes? Deel je bevindingen door ze in de comments onder dit artikel te plaatsen.