Tweakers testen de beveiliging van de Pixel 7 Pro

In oktober deed Tweakers Partners een oproep aan de community, voor testpaneldeelnemers die de nieuwe Pixel 7 Pro-telefoon van Google wilden testen. In twee eerdere artikelen en video’s zoomden steeds twee tweakers in op een aspect van de smartphone. De cameramogelijkheden kwamen als eerste aan bod. De performance en kunstmatige intelligentie van de nieuwe smartphone van Google stonden centraal in het tweede artikel. In dit derde artikel, bespreekt een duo testers de security van de Pixel 7 Pro.

Voordat we de bevindingen van de tweakers bespreken, staan we eerst even stil bij de veiligheidsopties van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Een centrale rol bij security en privacy is weggelegd voor de Titan M2-beveiligings-chip. Hierdoor beschikken de nieuwe smartphones volgens Google over meerdere lagen hardwarebeveiliging om persoonlijke informatie, pincodes en wachtwoorden veilig te houden. Google gebruikt Titan-chips in Google Cloud-datacenters en Chromebooks. Dezelfde hardware die Google-servers beschermt, beveiligt nu dus ook de informatie die is opgeslagen op een Pixel-telefoon, aldus het bedrijf. De Titan M2-hardware is gecertificeerd volgens Common Criteria PP0084. Dit is de internationale standaard voor hardwarebeveiligingscomponenten die ook wordt gebruikt voor beveiligings-chips in identiteitskaarten, simkaarten en bankpassen.

Eerste indruk testpanel

Richard en Vilmar hebben beiden geen hoesje om hun telefoon. “Daar is de telefoon te mooi voor”, zeggen ze lachend. Vilmar heeft al vaker Google-telefoons gebruikt, wat volgens hem vooral heeft te maken met het gebruiksgemak. Ook heeft hij er vertrouwen in dat Google beter met persoonlijke data omgaat dan andere techbedrijven.

Wat de twee tweakers na het testen van de Pixel 7 Pro het meest is bijgebleven op het gebied van privacy en veiligheid lees je in het artikel hieronder. Ook lees je er meer over Protected Computing. Geen tijd om het artikel te lezen? Hieronder staat een handige recapvideo voor je klaar, waarin Mark Wijsman in gesprek gaat met het duo.

Google Protected Computing

Op I/O introduceerde Google afgelopen jaar Protected Computing, een verzameling technologieën die bepaalt hoe, wanneer en waar persoonlijke gegevens worden verwerkt om privacy en veiligheid te beschermen. Deze aanpak richt zich op het minimaliseren van de ‘gegevensvoetafdruk’, door de hoeveelheid persoonlijk identificeerbare gegevens te beperken. Daarnaast zorgt deze technologie voor zogenaamde de-identificatie van gegevens; dat houdt in dat anonimiseringstechnieken gegevens niet aan de gebruiker koppelen. Ten slotte maakt Google gebruik van end-to-end-encryptie. Veel Protected Computing-elementen zijn terug te vinden op de nieuwe Pixel 7 Pro.

Op de Pixel 7 helpt Tensor G2 het systeem te beveiligen middels het Android Virtualization Framework, waardoor verbeterde beveiligingsmaatregelen worden ontsloten, zoals de mogelijkheid om de integriteit van systeemupdates tijdens het opstarten te controleren. Bovendien kunnen Pixel 7- en Pixel 7 Pro-eigenaren VPN by Google One gebruiken om online activiteiten op netwerkniveau te beschermen.

Op die manier worden browse- en app-gegevens versleuteld verzonden en ontvangen. In tegenstelling tot traditionele vpn-diensten maakt VPN by Google One gebruik van Protected Computing om het technisch onmogelijk te maken dat iemand op netwerkniveau online verkeer koppelt aan iemands account of identiteit.

Updates en vpn

Richard vindt het fijn dat je als gebruiker eigenlijk niet eens merkt hoe je telefoon wordt beveiligd. “Het werkt gewoon.” Vilmar benadrukt dat veel op de achtergrond plaatsvindt, en dat het niet stoort tijdens het dagelijks gebruik van de Pixel 7 Pro. Veel technologie vindt plaats op de smartphone zelf en je hoeft niet voortdurend online te zijn of data naar de cloud te uploaden. “Daardoor blijft de smartphone lekker snel”, aldus Richard.

Google belooft ten minste vijf jaar updates voor de Pixel-telefoons. “Een goede zaak“, vindt Richard. “Mensen ruilen tegenwoordig smartphones van 1500 euro al na twee jaar in. Dat is toch zonde.“ Vilmar denkt dat mensen hun smartphone graag langer willen gebruiken, zeker als ze weten dat hij lang voorzien blijft van beveiligingsupdates. VPN by Google voor de Pixel 7-smartphones is inmiddels ook in Nederland beschikbaar. Richard kijkt ernaar uit en is vooral benieuwd hoe deze functie samenwerkt met zijn smarthome-integratie.

Meer over de Google Pixel 7 Pro

Dit was het derde artikel met video van de community over de Google Pixel 7 Pro. Dit keer ging het over de beveiliging van de telefoon. Het eerste artikel en de bijbehorende video over de camera’s van de nieuwe smartphone lees je hier terug. Het tweede artikel - plus video - over performance vind je hier.

Wil je meer lezen, dan vind je hier en hier de uitgebreide reviews van Richard en Vilmar. Beschik je zelf over de Pixel 7 (Pro) en wil je jouw ervaringen rond privacy en veiligheid delen? Laat het weten in de comments, onder dit artikel.