Dit vinden tweakers van de Seagate Expansion Portable Drive

Begin november plaatste Tweakers Partners een oproep voor een testpanel dat met de Seagate Expansion Portable Drive (2TB) aan de slag zou gaan. Er werden acht tweakers voor geselecteerd. De opvallendste bevindingen hebben we in dit artikel voor je samengevat.

Portable ssd’s nemen langzamerhand de overhand, maar een draagbare hdd komt ook nog altijd van pas. Met de draagbare schijven uit zijn Expansion-reeks belooft Seagate genoeg opslagruimte voor een betaalbare prijs. Het merk positioneert deze modellen als compacte, snelle oplossingen voor onderweg. Door het plug&play-karakter kan iedereen er vlot mee aan de slag.

Om te onderzoeken of de Tweakers-community dat ook zo ervaart, organiseerden Tweakers Partners en Seagate een testpanel. Acht tweakers gingen aan de slag met het 2TB-model van de Seagate Expansion Portable Drive. Zoals je van de community mag verwachten, heeft dat uitgebreide reviews opgeleverd. Hierbij werden zaken als design, bouwkwaliteit, prestaties en warmte- en geluidsproductie aangestipt. Geen tijd om alle reviews uitgebreid te lezen, maar wel benieuwd naar de testresultaten? Hieronder staat een handige recapvideo voor je klaar waarin Mark Wijsman de bevindingen van de community voor je samenvat.

Design en bouwkwaliteit van de Seagate Expansion Portable Drive

Een goede bouwkwaliteit is een belangrijke eigenschap voor een draagbare schijf. Wanneer de schijf meerdere keren per week in en uit een tas wordt gehaald, moet hij natuurlijk tegen een stootje kunnen, en tegelijkertijd mag de omvang ervan niet al te groot zijn. Yamy_Daffy merkt op dat de behuizing weliswaar plastic oogt, maar stevig genoeg is om er een goed gevoel bij te krijgen. Ook het lichte gewicht van 160 gram en de korte USB-kabel bevallen hem: “Deze schijf is makkelijk mee te nemen op reis. Doordat je geen externe voeding mee hoeft te nemen of aan te sluiten, is hij erg praktisch.” Tester ADN vindt de behuizing - zwart met diagonale ribbels - mooi. Hij had wel graag rubberen voetjes aan de onderkant gezien: “De Drive is nu gevoelig voor schuiven/glijden.”

“Deze schijf is makkelijk mee te nemen op reis. Doordat je geen externe voeding mee hoeft te nemen of aan te sluiten, is hij erg praktisch”

Bij de schijf zit logischerwijs een USB-kabel. Tweaker lvdp begrijpt dat er gekozen is voor een korte kabel, maar kraakt ook een kritische noot: “De USB-kabel is zo’n 45 centimeter lang, en aangezien dit apparaat gericht is op portable gebruik is dat voldoende. Wil je hem echter op je bureau kwijt terwijl je pc eronder staat, dan is het een ander verhaal. Daarnaast valt op dat de kabel erg stug is, wat ervoor kan zorgen dat de disk niet wil blijven liggen als je hem loslaat. De kabel heeft een USB-A-aansluiting, wat voor mij prima is. Maar het bijvoegen van een extra USB-C-kabel of een converterplugje had een leuke extra kunnen zijn en was zeker voor Apple-gebruikers relevant geweest.” Pickatchoo noemt de hdd “klein, handzaam en licht”. Hij loopt voor zijn werk met een Samsung A50 rond, die 158,5 x 74,7 x 7,7mm meet. “De Seagate Expansion Portable Drive 2TB meet slechts 115,3 x 80 x 12,6mm.”

Snelheid van de Seagate Expansion Portable Drive

Laat het maar aan de community over om snelheden te testen. In de reviews van het testpanel vind je dan ook meerdere tabellen terug. Om de maximale snelheden te proberen, heeft FlyEragon een paar grote videobestanden (2+ GB) gekopieerd naar een Windows 10-laptop. Bij schrijven noteerde hij een “hele nette 132MB/s” en bij lezen 123MB/s. Bij lezen/schrijven daalde de snelheid uiteraard (naar 37,3MB/s).

Tukkertje-RaH heeft meerdere tests uitgevoerd. Hij merkt op dat de Seagate-schijf prima werk verricht bij grote bestanden, maar langzamer is bij kleine files: “Ik heb met Atto Disk Benchmark 4.0 voor Windows een default lees- en schrijftest uitgevoerd. De resultaten waren voor mij boven verwachting: lezen en schrijven gaan voor files groter dan 8kB met meer dan 100MB/s. Dat zijn respectabele snelheden voor een 5400-toerenschijfje.” Daarna zette de tester grote en kleine files over en mat hij hoeveel tijd de transfer kostte. “Een Veracrypt-container van 10+ GB gaat als de brandweer. Met tegen de 130MB/s wordt de container in ongeveer 1:22 gekopieerd”, aldus Tukkertje-RaH. 40.000 losse foto’s van ongeveer 3 MB per stuk - samen 122GB - ging langzamer. “Het zou uiteindelijk 32 minuten duren om alle foto’s te kopiëren.”

Hoe stil en ‘cool’ blijft de Seagate Expansion Portable Drive?

“Een stiltecoupé maakt meer herrie dan deze schijf”

Over eventuele geluids- en warmte productie is Timmeh duidelijk: “Zowel warmte als geluid wordt nauwelijks door deze schijf geproduceerd. Onder belasting wordt de schijf nauwelijks warm in een ruimte op kamertemperatuur. Geluid is enkel hoorbaar als je hem tegen je oor houdt; mijns inziens is dat geen gebruikelijke use-case.” ADN bevestigt dit en noemt de schijf ‘zeer stil’. Wel voegt hij hieraan toe: “Als je de drive oppakt, voel je hem trillen. Ook wanneer de schijf langere tijd niet wordt gebruikt. Pas na 10 à 15 minuten gaat de schijf naar idle.” Pickatchoo beweert zelfs dat “een stiltecoupé meer herrie maakt dan deze schijf.” Hij heeft de Seagate Expansion Portable Drive 2TB aan een Raspberry Pi 4 gehangen die als nas/kodi-streamer fungeert en dus 24/7 aan staat. Ook bij dit gebruik hoorde hij de schijf niet. Tijdens het draaien van benchmarks, tijdens normaal gebruik en gekoppeld aan de Raspberry Pi, blijft de Seagate Expansion Portable Drive 2TB volgens hem goed koel. “Ik heb hem er nog niet op kunnen betrappen echt boven lauwwarm uit te komen.”

Conclusie over de Seagate Expansion Portable Drive (2TB)

Het testpanel is overall positief gestemd over de 2TB-versie van de Seagate Expansion Portable Drive. Er is zes keer een viersterren-waardering uitgedeeld, en twee keer een driesterren-waardering. Het testpanel benadrukt de voordelen van een ssd en ziet tegelijk dat de portable schijf van Seagate goed scoort als het om prijs-kwaliteitverhouding gaat. Zoals Tukkertje-RaH concludeert: “Een prettige, veelzijdige schijf voor back-updoeleinden.”

