Gamen op 240Hz, zo doe je dat + win de Philips 27M1N5200PA-full-hd-gamingmonitor

Is meer altijd beter? Als het aan fabrikanten van tv’s en monitoren ligt wel. De resoluties en aantallen hertz vliegen je tegenwoordig om de oren. Maar wat betekent meer hertz nu eigenlijk voor de game-ervaring en wat heb je nodig voor 240Hz? Het kan in ieder geval op de Philips 27M1N5200PA. De full-hd-gamemonitor heeft FreeSync, 240Hz-vernieuwingsfrequentie en een responstijd van 0,5ms. Je kunt kans maken op deze monitor door de poll in te vullen, onderaan dit artikel.

Even een korte recap: de verversingsfrequentie of refreshrate van een beeldscherm gaat over het aantal keren dat een monitor wordt bijgewerkt met nieuwe informatie per seconde en wordt gemeten in hertz. Hoe hoger het getal, hoe vloeiendere en minder stotterende, haperende beelden. Verversingssnelheid is vooral belangrijk voor gamers, die een monitor willen met ten minste 75 of 120Hz in combinatie met een lage reactietijd. Als je niet gamet, is een 60Hz-refreshrate in de regel voldoende om gewoon je werk te doen of films te bekijken.

HDMI, DisplayPort en kleurdiepte

Een van de belangrijkste zaken bij gamen op een hoge verversingsfrequentie zijn de aansluitingen. Je kiest hierbij tussen HDMI of DisplayPort. Daarbij heb je in alle gevallen te maken met beperkingen.

HDMI 2.0 kan tot 240Hz aan bij een resolutie van 1080p, 144Hz bij een resolutie van 1440p en 60Hz bij een resolutie van 4k. HDMI 2.1-kabels kunnen tot 120Hz aan bij 4k-resolutie en 60Hz bij 8k-resolutie. Lagere resoluties dan 4k kunnen allemaal tot 240Hz aan in combinatie met een HDMI 2.1-kabel. DisplayPort 1.4 kan 240Hz aan op zowel 1080p- als 1440p-resoluties.

Specificaties Philips 27M1N5200PA Type LCD-IPS

W-Led-systeem Afmetingen 27 inch / 68,5 cm

Beeldformaat 16:9 Weergave 596,736 (H) x 335,664 (V) Resolutie 1920 x 1080 bij 240 Hz* Pixeldichtheid 81,59 PPI Responstijd 1 ms grijs naar grijs MPRT 0,5 ms Helderheid en contrast 400 cd/m²

Mega Infinity DCR

Contrastverhouding (normaal) 1000:1

Pixelpitch 0,3108 x 0,3108 mm Kleurenbereik NTSC 95%*, sRGB 110,2%*

Adobe RGB 87,1%* Kijkhoek 178º (H)/178º (V) bij C/R > 10 Kleurenbereik NTSC 95%*, sRGB 110,2%*,

Adobe RGB 87,1%* Scanfrequentie 30 - 255 kHz (H) / 48 - 240 Hz (V) SmartUniformity 97~102% Aansluitingen HDMI 2.0 x2

DisplayPort 1.4 x 1

HDCP 2.2 (HDMI/ DisplayPort)

1 x USB-B (upstream), 4 x USB 3.2 (downstream met 2 B.C 1.2 voor snel opladen)

Voor de duidelijkheid: je monitor of tv moet deze resoluties en verversingsfrequenties ondersteunen om überhaupt te kunnen werken. De resolutie en verversingsfrequentie worden beperkt door het beeldscherm en niet bepaald op basis van de HDMI-kabel. Zo ondersteunen de Xbox Series X en de PlayStation 5 bijvoorbeeld geen 240Hz. Dus als je die consoles op een 240Hz-monitor aansluit, schiet je je doel wel een beetje voorbij. Let op: elke HDMI-kabelversie is gemaakt voor specifieke resoluties en verversingsfrequenties, maar kán in de praktijk nog steeds werken met hogere frequenties. Toch is het raadzaam binnen de officieel ondersteunde resoluties en frequentie te blijven.

Naast de resolutie en verversingsfrequentie kan kleurdiepte, bit depth of color depth, een rol spelen, de hoeveelheid kleurinformatie die in een beeld wordt opgeslagen. De meeste monitoren en tv’s zijn 8bits, maar sommige beeldschermen kunnen hogere aantallen weergeven. Hoe hoger de color depth, hoe meer kleuren, maar dit neemt ook meer gegevens in beslag omdat in elk beeld meer informatie wordt opgeslagen. Daarom kan een hogere kleurdiepte gevolgen hebben voor de verversingssnelheid. Een HDMI 2.0-kabel ondersteunt bijvoorbeeld tot 18Gb/s aan totale signaalbandbreedte. Als je een 4k-beeldscherm hebt dat op 60Hz en een kleurdiepte van 8bits draait, neemt het ongeveer 15Gb/s in beslag. Verhoog je de kleurdiepte naar 10bit dan wordt de volledige bandbreedte van 18Gb/s in beslag genomen. In potentie kan (te) hoge gebruikte bandbreedte leiden tot uitval door ontbrekende gegevens wat resulteert in zwarte blokken of andere vreemde uiterlijke kenmerken op je beeldscherm.

Philips TAG5106-gamingkoptelefoon Dat het Philips menens is op gamegebied, blijkt wel uit de uitdijende line-up van de fabrikant die in 2022 ook een nieuwe gamingheadset heeft uitgebracht. De Philips TAG5106 is uitgerust met X 2.0-technologie met 7.1-surroundgeluid. Zo zou je tijdens het gamen het gevoel moeten hebben midden in de actie te zitten, en geluid en muziek 360 graden om je heen ervaren. Draadloze 2.4G (met een USB-dongle) en Bluetooth 5.2 verbindingen plus een 3,5mm-audiokabel van 1,5 meter zorgen ervoor dat de gebruiker deze headset kan aansluiten op de pc, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch en mobiele apparaten. Uiteraard kan geen gamingproduct tegenwoordig meer zonder lichtjes. De TAG5106 is voorzien van ledlampjes in rode, groene en blauwe kleuren. Schakel je die uit, dan belooft de koptelefoon een accuduur van meer dan 45 uur.

Vloeiende gameplay op 240Hz

De Philips 27M1N5200PA monitor, in de volksmond de Momentum 5000, gaat voor snelheid. Het is een monitor die vooral bedoeld is om games zo soepel mogelijk in beeld te brengen en daarbij wellicht wat in te leveren op resolutie. Hij ondersteunt AMD FreeSync Premium en is compatibel met Nividia G-Sync. Zo waarborgt dit scherm vloeiende gameplay wanneer je in 240Hz gamet. Houdt er dus wel rekening mee dat je geen games in 4k op deze verversingsfrequentie kunt spelen, maar soepele, snelle beelden in 1080p of 1440p zouden er nog steeds fantastisch uit moeten zien. Daarnaast moet SmartImage HDR-modus ervoor zorgen dat hdr-content het beste tot zijn recht komt, afhankelijk van hetgeen je bekijkt. Zo is de hdr-gamemodus geoptimaliseerd voor het spelen van videogames en belooft het scherm extra heldere wittinten en extra donkere zwarttinten. De andere modi zijn hdr-film en hdr-foto.

