Maak kennis met TweakersGear, onze eigen merchandiselijn

Een veelgehoorde vraag uit de community is al tijden: ik ben een trotse tweaker, waarom kan ik geen Tweakers-branded merchandise kopen? Vanaf 12 december kunnen we die vraag met pensioen sturen, want dan openen we TweakersGear, onze eigen merchandisewinkel waarin je verschillende soorten Tweakers-branded kleding en accessoires kunt vinden.

Ons doel is om duurzaam geproduceerde kleding en spullen van hoogwaardige kwaliteit te leveren. We gaan dus niet simpelweg een 'logootje' plakken, maar willen mooie producten aanbieden die ook nog eens voorzien zijn van Tweakers-branding. Onze Tweakers-hoodie moet niet alleen je favoriete hoodie worden omdat hij ons logo heeft, maar vooral omdat hij zo lekker zit.

We hebben flink gebrainstormd over wat er in de collectie moet zitten en zijn voor de start van dit project uitgekomen op t-shirts, sweaters, keycords, hoody's, capuchonvesten met rits, bidons, sokken en petten. We hebben nog genoeg ideeën voor andere producten en als de launch succesvol is, gaan we zeker kijken naar uitbreiding van het aanbod.

Vanaf 12 december openen we de deuren van de merchandiseshop. De initiële voorraad is beperkt, dus wees er snel bij als je een kledingstuk of accessoire wilt bemachtigen. Ben je abonnee? Dan krijg je 10% korting op je aanschaf, check voor meer info dit topic.

Ga naar de webshop

Q&A

Ik heb een suggestie voor een product dat heel goed in de shop zou passen!

Laat hem vooral achter in de reacties, we lezen mee. Als blijkt dat dit aanslaat gaan we zeker kijken naar uitbreiding van het aanbod.

Waarom is het een losse site en zit het niet in Tweakers ingebouwd?

Zelf een webshop bouwen en onderhouden is veel werk. Ons moederbedrijf DPG Media heeft hier een eigen platform voor dat door alle DPG-merken gebruikt wordt. Ook wij hebben ons hierbij aangesloten. Dat betekent dat dingen er wat anders uitzien dan je gewend bent.

Ik heb een suggestie hoe de shop verbeterd kan worden, waar kan ik die doen?

Als je functionaliteit tegenkomt die stuk is, of die jou verhindert een aankoop te doen, dan horen we dat graag in de reacties. Als het aankomt op UX-verbeteringen moeten we eerlijk zijn: we hebben zeer beperkte invloed op de ontwikkelkeuzes van het shopplatform omdat het dus niet bij ons intern zit.

Wie of wat is Hartevelt BV?

Hartevelt is het bedrijf dat voor ons alle logistiek regelt en dus jouw bestelling afhandelt. Je zult deze naam tegenkomen op het retourformulier bij je bestelling.

Ik heb geen verzendbevestiging gehad na mijn bestelling. Klopt dat?

Via PostNL word je op de hoogte gehouden van de verzending (voor Nederlandse adressen). Er wordt geen verzendbevestiging vanuit de webshop verstuurd.

Hoe zit het met retourneren?

Je kunt producten binnen 14 dagen na ontvangst retourneren, mits ze ongebruikt zijn. Let op: de retourkosten zijn voor eigen rekening.

Ik heb mijn TweakersGear binnen, waar kan ik het showen?

Daar hebben we natuurlijk een speciaal topic voor: Show je TweakersGear!