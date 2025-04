Samsung-kenners gezocht: test de Galaxy Buds2 Pro en Galaxy Watch5

Samsung bouwt de laatste jaren hard aan zijn ecosysteem, om de eigen producten nog beter met elkaar te laten samenwerken. Het liefst ziet de techgigant dat iedere bezitter van een Samsung-smartphone Galaxy Buds in de oren heeft, en een Galaxy Watch om de pols. Met een duidelijke focus op health bij de smartwatch, en op hoogwaardig geluid bij de oortjes, hoopt Samsung een zo groot mogelijk publiek aan te spreken.



Tweakers Partners en Samsung organiseren een uniek testpanel waarin zowel de nieuwe Galaxy Buds2 Pro als de Galaxy Watch5 worden getest. Hiervoor zijn we op zoek naar acht tweakers. Ben je een Samsung-kenner of gewoon nieuwsgierig naar deze producten? Meld je dan snel aan in de poll, onderaan dit artikel.

Gezondheid voorop bij de Samsung Galaxy Watch5

Bij de nieuwe Galaxy Watch5 legt Samsung de nadruk op health. Dat is niet zo vreemd, want het slimme horloge zit boordevol gezondheidsfeatures. Slaap is belangrijk voor ieder mens en door je slaapgedrag te monitoren, vergaar je inzicht. ‘Advanced sleep coaching’ houdt de slaapcycli, eventueel snurkgedrag en zuurstofinname in de gaten. Het horloge geeft op basis van deze data persoonlijke coaching, tips en inzichten voor betere slaapgewoontes. Overall worden functies van het lichaam van de gebruiker nauwkeurig gemeten. De achterkant van de smartwatch is zo vormgegeven dat er meer contact tussen de sensoren en de huid is, met als resultaat een meer accurate hartslagmeting, geoptimaliseerde meting van SpO2 (zuurstofverzadiging), en een snelle bia-meting (lichaamsvocht, spier- en vetmassa), belooft Samsung. Dat komt wellicht van pas om je goede voornemens vol te houden, na al die pepernoten en kerstkransjes.

Daarnaast geeft Samsung aan dat de nieuwste smartwatch flink wat algemene verbeteringen kent ten opzichte van de voorganger. Zo zou de accu van de Galaxy Watch5 15 procent langer mee moeten gaan en via Fast Charging 30 procent sneller opladen dan de accu van de Galaxy Watch4. Dankzij de toepassing van Sapphire Glass voor maximale krasbestendigheid moet het horloge tegen een stootje kunnen.

De Galaxy Watch5 synchroniseert constant en automatisch met Android-smartphones, en vice versa. Hierdoor zou de gebruiker nooit meer oproepen, berichten en andere notificaties hoeven missen. Zo reageer je met je smartwatch op inkomende telefoontjes en berichten, ook als je smartphone niet in de buurt is. Bovendien worden apps op de smartphone gedeeld op je smartwatch zodat je ze niet dubbel hoeft te installeren. Handige apps op de watch zijn Strava, Calm, YouTube, Komoot, Adidas lopen, Google Maps en Google Pay.

Hoogwaardig geluid op de Galaxy Buds2 Pro

Volgens Samsung moeten deze oortjes kraakhelder en vol geluid bieden tijdens het luisteren naar muziek en het voeren van telefoongesprekken. De geüpdatete Samsung Seamless Codec zet volgens de fabrikant 24bit-geluid om naar de Galaxy Buds2 Pro, en belooft zo het behoud van hetzelfde hoogwaardige 24bit-geluid. Slimme active noise cancelling, 360 audio en voice detect herkennen wanneer je aan het bellen bent of met iemand praat. Op dat moment schakelen de Buds2 Pro de anc automatisch uit en activeren ze de omgevingsmodus, zodat je beter kunt luisteren naar de persoon met wie je een gesprek voert.

Bovendien stelt Samsung dat dankzij de all high snr-microfoontjes de Galaxy Buds2 Pro 40 procent meer ruis wegfilteren dan Buds Pro. Het ‘windscherm’ van de Galaxy Buds2 Pro is bijna twee keer zo groot als dat van de Galaxy Buds Pro. Dit is handig als je op de fiets aan het bellen bent. De spraakkwaliteit is volgens het bedrijf kraakhelder: op AI gebaseerde stemextractie bij ruisvorming moet stemmen luider en duidelijker laten horen, en ze automatisch corrigeren.

'Ruimtelijk geluid wordt nagebootst met 360 audio zodat je tijdens gamen, muziek luisteren en filmpjes kijken volledig opgaat in het geluid.'

Ruimtelijk geluid wordt nagebootst met 360 audio, zodat je tijdens gamen, muziek luisteren en filmpjes kijken volledig opgaat in het geluid. Direct multichannel (5.1, 7.1, Dolby-support) en verbeterde head tracking response met bewegingsvoorspelling op basis van machinelearning moeten luisteraars een nog betere geluidservaring bieden.

Volgens Samsung zijn de Galaxy Buds2 Pro zo goed dat je ze eigenlijk met alle apparaten in en rondom je huis zou moeten gebruiken. Daarom kun je de oortjes simpel aansluiten op je smartphone, tablet, horloge, pc en Samsung Smart TV. Snel schakelen tussen verschillende Galaxy-apparaten is een kwestie van een druk op een knop. Krijg je een telefoontje terwijl je op je laptop een film kijkt, dan schakelen de Buds2 Pro automatisch naar je smartphone, zodat je geen belangrijke oproepen mist.

Doe mee met het testpanel en maak kans om de Samsung Galaxy Buds2 Pro en Galaxy Watch5 te reviewen

Tweakers Partners en Samsung geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de combinatie van de Galaxy Buds2 Pro en Galaxy Watch5. In totaal worden acht tweakers geselecteerd. De oortjes en smartwatch worden opgestuurd, waarna de communityleden een aantal weken hebben om de hardware te testen. Als dank voor hun tijd en inzet mogen alle deelnemers de Samsung Galaxy Buds2 Pro en Galaxy Watch5 houden.

Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de mogelijkheden van deze Samsung-gadgets - bijvoorbeeld in combinatie met een Samsung-smartphone - deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

