Pricewatch-prijsdalers en uitfasering Plus - Development-iteraties #246/247/248

In de afgelopen sprints hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor de uitfasering van Tweakers Plus. Daarnaast hebben we het makkelijker gemaakt om deals te vinden in de Pricewatch en hebben we een challengesprint gewijd aan het verbeteren van het beheer van Tweakers aan de achterkant.

Uitfasering van Tweakers Plus

Op 9 januari 2023 stoppen we met het Tweakers Plus-abonnement en de bijbehorende Plus-artikelen. Ondanks al onze inspanningen heeft het helaas niet gebracht wat we ervan verwacht hadden. In de afgelopen tijd hebben we voorbereidingen getroffen om bestaande Plus-abonnees hierover te informeren en de mogelijkheid te geven hun abonnement op te zeggen. Daarnaast is de abonneermogelijkheid voor Plus vervallen. Op 9 januari worden de resterende verwijzingen naar Plus verwijderd, waaronder labels en filters. Meer over het stoppen van Plus kun je lezen in deze aankondiging.

Prijsdalers in de Pricewatch

In de vorige development-iteratie vertelden we dat we onlangs onderzoek hebben gedaan naar het zoeken van deals in de Pricewatch tijdens Black Friday. Na het toevoegen van de prijsdalingfilters aan de Pricewatch zijn we verdergegaan met andere inzichten die we uit dit onderzoek hebben verkregen. Een daarvan was het beter kunnen herkennen van prijsdalingen. Daarom worden producten die minimaal tien procent in prijs zijn gedaald ten opzichte van tien dagen geleden, nu groen gemarkeerd in de Pricewatch. Gebruik je de prijsdalingfilters, dan komt deze markering te vervallen.

Voor de oplettende bezoeker: in een eerdere iteratie werd er een fellere kleur groen getoond. Op basis van feedback en om een betere aansluiting te vinden bij het designsystem van Tweakers, is dit aangepast naar de huidige tint.

Een andere verbetering die we hebben doorgevoerd, is de tekst bij het aanmaken van een prijsalert. Die is aangepast naar 'wacht je op een prijsdaling?' op basis van een succesvolle A/B-test. Tot slot is Amazon België beschikbaar gekomen in de Pricewatch, na zijn introductie in oktober.

Challengesprint

Sprint #246 stond weer in het teken van de challenge. Hierbij geven we interne gebruikers een sprint lang aandacht door kleine en grotere wensen op te lossen, zodat ze aan de achterkant van Tweakers sneller en eenvoudiger kunnen werken. We hebben zo'n 20 interne wensen opgepakt die niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Daarnaast hebben we nog enkele bugs geplet, waaronder deze: