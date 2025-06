Forumherindeling Beeld en geluid en dealsfilter - Development-iteraties #244/245

In de afgelopen sprints hebben we gewerkt aan de herindeling van het forum Beeld en geluid, zijn er prijsdalingsfilters aan de Pricewatch toegevoegd en hebben we voorbereidingen getroffen voor het stoppen met Tweakblogs. Hieronder lees je wat er veranderd is.

Herindeling forum

Om de indeling van het forum beter te laten aansluiten bij het huidige gebruik en de huidige populariteit van onderwerpen op het forum, hebben we een aantal wijzigingen in de forumstructuur doorgevoerd.

De hoofdgroep Consumentenelektronica is hernoemd naar Beeld en geluid, zodat uit de naam concreet is af te leiden welke onderwerpen in deze hoofdgroep besproken worden. Onder Beeld en geluid is het forum voor mediaspelers en htpc’s samengevoegd met Televisies en beamers. De samengevoegde groepen gaan vanaf heden door het leven als Televisies, projectors en mediaspelers.

De hoofdgroep Fotografie en video is hernoemd naar Fotografie, video en design en de onderliggende groep over Foto- en video koopadvies is samengevoegd met Foto- en videohardware.

Ten slotte hebben we de Devschuur® verplaatst naar Computers. Het kopje IT Pro is hiermee verdwenen van het forum. De groep over Graphics, die nu nog onderdeel is van de Devschuur, wordt binnenkort samengevoegd met Foto- en videoworkflow, zodat er een groep ontstaat over workflow voor foto, video en beeldbewerking.

Prijsdalingen in de Pricewatch

Onlangs hebben we in een usabilitytest onderzocht hoe gebruikers zoeken naar deals tijdens Black Friday. Een van de inzichten was dat ons Prijsdalingen-overzicht weliswaar een overzicht biedt van deals, maar dat de krachtige filtermogelijkheden van de Pricewatch daar ontbreken. Daarom hebben we aan de Pricewatch twee nieuwe prijsfilters toegevoegd: daling in procenten en daling in euro's.

Hierdoor kunnen prijsdalingen nu gecombineerd worden met alle andere filters in de Pricewatch, zoals specificaties en winkelbeoordelingen. Zo kun je gerichter zoeken naar echt goede deals, al dan niet tijdens Black Friday.

Stoppen Tweakblogs

Afgelopen woensdag hebben we aangekondigd dat we gaan stoppen met Tweakblogs. Vijftien jaar na de start wordt Tweakblogs nauwelijks meer gebruikt of bezocht. In januari 2023 stoppen we dan ook met de ondersteuning ervan. Dit betekent dat de blogs vanaf dat moment niet meer beschikbaar zijn. Tot die tijd is Tweakblogs nog te gebruiken zoals jullie gewend zijn.

De eigenaars van een Tweakblog krijgen de mogelijkheid om hun blogs (als JSON-bestand) te downloaden, zodat ze deze kunnen bewaren. Vanwege de privacyredenen zijn reacties hier niet bij inbegrepen. Een persoonlijke downloadlink is via DM en e-mail verzonden en is geldig tot 1 maart 2023.

Meer over de achtergrond van dit besluit lees je in de .plan https://tweakers.net/plan/3726/we-nemen-afscheid-van-tweakblogs.html. Heb je na het lezen van die .plan verdere vragen over deze aankondiging, het downloaden van jouw blogs of andere relevante zaken? Stel ze in het Tweakblogs- forumtopic .

En verder