Meld je gratis aan voor de Smart Business Roadshows van AWS

Moderne, digitale technologie zien we overal om ons heen, maar hoe omarm je hem als mkb’er en wat zet je op welk moment het beste in? Neem bijvoorbeeld buzztermen zoals internet of things, data-innovatie, AI en machinelearning. Ben je als ondernemer slecht bezig als jouw bedrijf er nog geen gebruik van maakt? Helemaal niet, vindt Jim Stolze, een van de keynote-sprekers op de Smart Business Roadshows. Op de Ondernemer legt hij in een interview - dat onderdeel is van een verzameling blogs en white papers - uit dat veel ondernemers er onbewust al mee bezig zijn.

Data van vrachtwagens en tuinders slim gebruiken

Andere organisaties passen technologie al bewuster en praktischer toe en geven zo op een slimme manier minder geld uit. Zo noemt Stolze onder meer het bedrijf Emons Group, waarvan vrachtwagens door heel Europa rijden De voertuigen beschikken over een boardcomputer en sensordata die allerlei data verzamelen. Op basis daarvan heeft dit bedrijf een voorspellend model ontwikkeld voor alle historische data die de vrachtwagens ophalen. Op basis van deze data krijgen vrachtwagenchauffeurs tips over het gebied waarin ze rijden en waar ze op dat moment het voordeligst kunnen tanken. Zo wordt flink op brandstofkosten per rit bespaard.

Een ander voorbeeld dat Jim aanhaalt, betreft tuinbouwers in het Westland die met de Hillenraad Data Refinery werken. Dit is een centrale plek met geanonimiseerde inzichten, vergaard uit data van klimaatbeheerssystemen en verkoopdata. Wil je hier meer over weten, dan kun je in de white paper van Stolze verder lezen over hoe je AI, data, automatisering en robotificering in kunt zetten.

Internet of things tijdens een pandemie

Ook Peter Hinssen is keynote-spreker op de aankomende Smart Business Roadshows. Hij was te gast in een van de vijf radio-uitzendingen ter gelegenheid van de Smart Business Week. Hinssen stelt dat elk businessvraagstuk feitelijk een data- vraagstuk is. Daarom moeten bedrijven digitaal transformeren om databewustzijn centraal te stellen binnen organisaties.

Daarnaast hamert hij op het belang van de cloud, vanwege de geboden flexibiliteit. Dat geldt niet alleen voor retailers en financiële instellingen, maar voor zorginstellingen.



Tot slot wordt ter illustratie ingegaan op een breed-maatschappelijke toepassing van het internet of things: onderling met elkaar verbonden thermometers en het op afstand monitoren van patiënten. Kinsa, een bedrijf voor gezondheidstechnologie, gebruikte de kracht van het iot en ontwikkelde thermometers om anonieme gezondheidsgegevens te verzamelen. Deze gegevens helpen patronen te ontdekken in de huidige Covid-19-pandemie, maar kunnen ook nuttig zijn in de strijd tegen - en voor gebruik tijdens - toekomstige pandemieën. Het op afstand monitoren van patiënten met behulp van deze gegevens helpt ziekenhuisartsen en -personeel bovendien door face-to-face-interactie met besmette patiënten te beperken.

Keynote-sprekers Jim Stolze en Peter Hinssen leggen je tijdens deze Roadshows verder uit wat de impact van technologie is. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op praktijkcases van bijvoorbeeld PSV, de Efteling en Uitgeverij Zwijsen.



SMB Scale Manager Paul Muller van Amazon Web Services (AWS) gaat daarnaast met deelnemers aan de slag tijdens een interactieve Cloud Canvas-sessie. Hierbij krijgen aanwezigen inzicht in waar hun bedrijf digitaal staat en waar ze naartoe willen - of moeten - gaan.

Keynotes Jim Stolze en Peter Hinssen

Zogezegd zijn Jim Stolze en Peter Hinssen keynote-spreker en gastheer tijdens de vier shows. Daarbij neemt elk van hen twee Roadshows voor rekening. Stolze, geen onbekende bij de Tweakers-community, is expert op het gebied van data, kunstmatige intelligentie en machinelearning. Hij legt tijdens zijn keynote uit hoe je technologie zo kunt toepassen dat je kosten verlaagt en productiviteit verhoogt.

Internationaal techexpert en ondernemer Hinssen is kind aan huis bij de grote techbedrijven in Silicon Valley. In zijn keynote laat hij het publiek zien waar (digitale) kansen liggen en wat er nodig is om als bedrijf succesvol te zijn en te blijven.

