Hoe zien onze Tweakers Meet-ups er in 2023 uit?

Al een aantal jaren organiseren we de Tweakers Meet-ups. Tijdens deze evenementen komen we bijeen om ons gezamenlijk een volledige dag onder te dompelen in toffe onderwerpen en thema’s die spelen in de community. Nu het einde van het jaar in zicht is, willen we kijken naar de invulling en vorm van onze Meet-ups in 2023. Hiervoor vragen we jullie om input.



Via een korte vragenlijst willen we meer te weten komen over hoe jullie het liefst een Meet-up zouden willen bijwonen en welke onderwerpen jullie graag aan bod zien komen. Invullen duurt maximaal drie minuten. Alvast enorm bedankt aan iedereen die hem invult. Met jouw input kunnen we ervoor zorgen dat de Meet-ups in 2023 nog beter aansluiten bij jullie wensen.

Ga naar de vragenlijst