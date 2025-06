Kom jij ook naar de Meet-up Privacy & Security op 19 november in Hilversum?

Nog een paar weken te gaan, dan is het tijd voor de laatste meet-up van dit jaar. Op zaterdag 19 november dompelen we jullie in Theater Gooiland in Hilversum van 09.30 tot 18.00 uur onder in het thema Privacy & Security. Uiteraard sluiten we de meet-up af met een borrel, zodat je met je mede-tweakers alles kunt bespreken dat de diverse sprekers onder de aandacht hebben gebracht.

Over sprekers gesproken: in dit artikel kunnen we al een tip van de sluier oplichten.

Grote techbedrijven aan de tand voelen? Daar houden wij allemaal van, en zo ook Sjoera Nas. Sjoera Nas, die eerder bij de Autoriteit Persoonsgegevens werkte en tegenwoordig Senior Privacy Consultant bij Privacy Company is deelt tijdens haar break-outsessie de kennis en inzichten die ze heeft opgedaan bij het onderhandelen over privacy met grote Amerikaanse cloudproviders, zoals Microsoft, Google, Zoom, AWS en Oracle. Daarnaast legt ze uit hoe je privacy-risico’s kunt onderzoeken bij gebruik van publieke clouddiensten.

Wat weten wij nu echt over hoe het er in China aan toe gaat op het gebied van internetcensuur? Ed Sander vertelt in zijn keynote over verschillende elementen van internetcensuur in China, zoals the great firewall, automated content monitoring, human content monitoring en self-censorship. Ook legt hij uit waarom zaken gecensureerd worden, wat er gecensureerd wordt en welke invloed het heeft op westerse bedrijven. Tot slot neemt Sander een aantal misverstanden over internetcensuur in China weg.

Privacy-verklaringen: wat staat er eigenlijk écht in? Wat zijn de laatste ontwikkelingen en wat zijn de potentiële gevolgen van overal blindelings ‘ja’ op drukken? In haar break-outsessie praat Friederike van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal, je bij over alle bovenstaande zaken en de recente ontwikkelingen. Ook vertelt ze meer over de massaschadeclaim tegen TikTok waar ze bij betrokken is.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan nu alvast je kaartje. Voor 20 euro ben je een dag onder de pannen en krijg je twee drankjes. Het evenement vindt fysiek plaats en zal niet worden opgenomen of gestreamd. Ben je abonnee? Profiteer dan van 25% korting via de link in het forum.

In het kort:

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum

Datum: zaterdag 19 november 2022

Tijden: 09.30 - 18.00 uur

Prijs: 20 euro inclusief twee consumptiemuntjes