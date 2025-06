Gezocht: oledkenners die de nieuwe Samsung OLED S95B-televisie willen testen

De laatste jaren zette Samsung op televisiegebied zijn QLED-modellen veelvuldig in het zonnetje. Met de S95B introduceert het elektronicabedrijf sinds heel lange tijd weer een high-end oledtelevisie. Met dit model pakt Samsung het net even anders aan.



Wil je zelf ervaren hoe? Tweakers Partners en Samsung organiseren een testpanel waarin twee modellen van de Samsung S95B QD OLED in stelling worden gebracht; een 55-inch- en een 65-inchmodel. Hiervoor zijn we op zoek naar acht tweakers die de televisies willen testen. Nieuwsgierig? Meld je dan snel aan via de poll onderaan dit artikel.

Kleurvolume

Volgens Samsung trakteert dit beeldscherm gebruikers op verbeterde helderheid en kleuren, en een betere kijkhoek ten opzichte van de reguliere woled-televisies in de markt. Dat wordt bereikt door quantumdot-technologie te combineren met oled. Zo belooft de Samsung QD OLED S95B indrukwekkende contrasten, meer kleur, een hoge helderheid en een ruime kijkhoek. De Samsung QD OLED S95B belooft indrukwekkende contrasten, meer kleur, een hoge helderheid en een ruime kijkhoek.

Reguliere woledpanelen gebruiken witte oleds waar normale kleurfilters voor zijn geplaatst om rode, groene en blauwe subpixels te maken. QD-oleds, die worden gemaakt door Samsung Display, gebruiken echter blauwe oleds met quantumdots om een deel van dat blauwe licht om te zetten in rood en groen. In combinatie met ongefilterde witte pixels worden zo de helderheid en kijkhoek verhoogd. Het belangrijkste geclaimde voordeel van QD-oled boven woled is het kleurvolume.

Bij woledpanelen neemt de kleurverzadiging in potentie af naarmate de helderheid toeneemt, omdat dit schermtype wit licht bijmengt om een hoge helderheid mogelijk te maken. Door het bijmengen van wit licht neemt de verzadiging af, wat resulteert in minder gesatureerde kleuren bij felle highlights, vooral in hdr-weergave. Dit is een beperking die alleen geldt voor woled. Andere schermtechnieken, zoals rgb-oled dat wordt toegepast in smartphones, tablets en lcd-schermen, hebben hier net als QD-oled geen last van.

Gamen op de Samsung S95B

Samsung zet zwaar in op gaming en met deze TV kom je daarbij goed beslagen ten ijs. Deze televisie ondersteunt 4k tot 120Hz via HDMI 2.1. Omdat alle vier de poorten deze functie ondersteunen, kun je er tegelijkertijd een PlayStation, pc en Xbox op aansluiten. Daarnaast ondersteunt het scherm variable refresh rate (vrr), FreeSync Premium en auto low latency. Er is ondersteuning voor een refreshrate tot 144Hz-uhd met vrr, en de S95B ondersteunt verder 4:4:4-chromasubsampling.

Daarnaast heeft deze televisie een zogenaamd 'Gaming Dashboard', een menu met functies om de gamemodus meer op je eigen smaak af te stellen. Er zijn verschillende presets aanwezig en je kunt desgewenst de schermverhouding aanpassen van 16:9 naar 21:9 of 32:9, voor ultrawidegaming.

Ook cloudgaming is mogelijk op de televisie, want de Xbox Cloud Gaming-app van Microsoft wordt ondersteund. Hiermee kun je Xbox-games naar de tv streamen.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en maak kans om de Samsung S95B OLED te reviewen

Tweakers Partners en Samsung geven communityleden de mogelijkheid een review te schrijven over de Samsung QD OLED S95B. In totaal worden acht tweakers geselecteerd; vier testers per model. De televisies worden opgestuurd en mogen vervolgens twee weken onder handen worden genomen. Als bedankje voor de tijd en inzet krijgen alle deelnemers een Coolblue-tegoedbon ter waarde van 100 euro.

Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties en mogelijkheden van deze eerste high-end oledtelevisie van Samsung, deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Wil jij een van de twee Samsung S95B televisies twee weken reviewen? Poll Ja, ik wil graag de 55 inch versie van de Samsung S95B QD OLED reviewen

Ja, ik wil graag de 65 inch versie van de Samsung S95B QD OLED reviewen

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 25 oktober 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 30 oktober 2022, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Voor het testpanel zullen alleen inwoners van Nederland en België geselecteerd worden.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaars krijgen uiterlijk 3 november 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Samsung zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.