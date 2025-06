We nemen afscheid van Tweakblogs

In 2007 introduceerden we op Tweakers ons eigen blogsysteem: Tweakblogs. De weblogs werden stipt volgens de bestelling van Sint-Nicolaas op de avond van 5 december 2007 in bètavorm afgeleverd. De gloriejaren van Tweakblogs waren 2009 en 2010, waarna de activiteit in 2014 flink begon terug te lopen. De laatste tijd wordt Tweakblogs nauwelijks meer gebruikt of bezocht. Na vijftien jaar is de kogel door de kerk en is het tijd om afscheid te nemen van deze parel in de Tweakers-geschiedenis.



Wat gaat er nu gebeuren?

In januari 2023 stoppen we met de ondersteuning van Tweakblogs. Dit betekent dat de blogs vanaf dat moment niet meer beschikbaar zijn. Tot die tijd is Tweakblogs nog te gebruiken zoals jullie gewend zijn.

Wat gebeurt er met de content van de blogs?

De eigenaars van een Tweakblog krijgen de mogelijkheid om hun blogs (als JSON-bestand) te downloaden, zodat ze deze kunnen bewaren. Vanwege de privacy van andere gebruikers zijn reacties hier niet bij inbegrepen. Een persoonlijke downloadlink is via DM en e-mail verzonden en is geldig tot 1 maart 2023.

Waarom maken jullie geen read-onlyversie van Tweakblogs?

Een vraag die ook intern meer dan eens werd gesteld. We hebben dan ook aandachtig gekeken naar de mogelijkheden. Na uitgebreid wikken en wegen hebben we besloten om daar niet voor te kiezen. Naast de sterke afname in activiteit behoren ook de tijd en moeite die we in het onderhoud van Tweakblogs stoppen, tot de redenen om dit deel van de site achter ons te laten. Het in stand houden van een read-onlyversie vergt aandacht en onderhoud, en is gebonden aan privacyregels rond verzoeken tot anonimisering. Dit alles investeren we het liefst in nieuwe initiatieven om Tweakers in de toekomst te blijven verbeteren.

Geef jouw input voor een ‘Ode aan Tweakblogs’

Vanaf de introductie van Tweakblogs zijn om en nabij 1000 tweakers in de pen geklommen en werden in totaal ongeveer 10.000 blogposts gepubliceerd. Hierop heeft de community op haar beurt 160.000 reacties geplaatst.

We willen graag samen met jullie terugblikken op toffe, grappige, informatieve en/of de memorabelste bijdragen binnen Tweakblogs. Hiervoor willen we jullie vragen om jouw favorieten in te sturen en daarbij te vermelden waarom deze een spotlight verdienen. Bij genoeg inzendingen stellen we een mooi artikel samen waarin we de beste inzendingen met jullie delen.

Schiet jou meteen iets te binnen? Laat het ons weten in het 'Ode aan Tweakblogs'- inzendingentopic .

Wij zijn ons ervan bewust dat velen een hoop tijd en moeite in Tweakblogs hebben gestoken en zijn daar ontzettend dankbaar voor. Wij hopen dan ook dat onze actieve bloggers via andere wegen blijven bijdragen aan Tweakers; dat waarderen we zeer.