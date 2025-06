Dit vinden tweakers van de Samsung Galaxy Z Fold4 en Samsung Galaxy Z Flip4

In augustus vond een testpanel plaats dat Tweakers Partners en Samsung samen organiseerden. Hiervoor nodigden we veertien tweakers uit België en Nederland uit om de nieuwe Flip4 en Fold4 aan de tand te voelen. Op een festivalterrein in Amsterdam mocht de community het launch-event ervan meemaken en aan de slag gaan met de nieuwe toestellen. Na het event konden de tweakers ze thuis in alle rust verder testen. De opvallendste ervaringen van het testpanel hebben we voor je samengevat.

Als het om foldables gaat, is Samsung de experimenteerfase inmiddels allang voorbij. Met alweer de vierde iteratie van zowel de Samsung Galaxy Z Fold4 als Samsung Galaxy Z Flip4 mag duidelijk zijn dat het menens is voor Samung. Sterker, het bedrijf steekt zijn missie - ‘Foldable smartphones mainstream maken’ - niet onder stoelen of banken. Om te zien in hoeverre die missie volgens de community succesvol verloopt, organiseerden Tweakers Partners en Samsung een testpanel voor de community. Veertien Tweakers-leden kregen daarbij ruim de tijd om met de Samsung Galaxy Z Fold4 en Samsung Z Galaxy Flip4 aan de slag te gaan. Zoals je van de community mag verwachten, heeft dat zeer uitgebreide reviews opgeleverd. Hierin worden zaken als design, schermkwaliteit, camera’s, gebruikersgemak en accuduur besproken. Geen tijd om alle reviews uitvoerig te lezen, maar wel benieuwd naar de testresultaten? Hieronder staat een handige recap-video voor je klaar waarin Mark Wijsman alle bevindingen van de community voor je samenvat.

Samsung Galaxy Z Fold4

Het foldable design van de Fold4 blijft een grote aantrekkingskracht van dit model. Veel testpanelleden zijn er dan ook over te spreken. Gietoo: “Het openvouwende binnenscherm is ronduit indrukwekkend. Het beeld is prachtig, helder en een pak groter dan ik me had voorgesteld bij een foldable.” Tester Jomaikke vindt wel dat de vouw in het midden van het scherm zichtbaar is, zowel als de smartphone aan- als uitstaat, maar hij stoort zich er verder niet aan: “Dit valt steeds minder op naarmate je de telefoon meer gebruikt. Wanneer je in een wat donkere ruimte de telefoon gebruikt, is de vouw bijna niet zichtbaar.”

Qua fotografie kun je goed uit de voeten met de Fold4, vindt tester Rooieduvel. De Fold 4 heeft de beschikking over vijf camera's. Er zit een selfiecamera op het coverdisplay, een underdisplay-camera aan de rechterkant bij het opengeklapte gedeelte, en drie camera's op de achterkant. “De grootste verandering ten opzichte van de voorganger is de hoofdcamera. Dit is nu een 50-megapixelcamera terwijl de vorige generatie het moest stellen met een 12-megapixelcamera. Er zijn ook nog een Ultra Wide-camera met 12 megapixel en een Telephoto-camera met 10 megapixel, voor specifieke doeleinden. Daarnaast heeft Samsung gesleuteld aan de software, zodat foto's nog veel beter tot hun recht komen.” Ook ppc is te spreken over de foto’s; voor hem een van de belangrijkste redenen om tot aanschaf van een nieuwe smartphone over te gaan. Hij is echter overall enthousiast: “Mocht er één toestel zijn dat mij volledig kan redden uit het Apple-ecosysteem, zou het de Samsung Fold 4 zijn.”

Rooieduvel denkt dat mensen de Fold4 vooral als zakelijke telefoon gebruiken, waarbij ze wisselen tussen het frontscherm voor snelle taken, en het grote binnenscherm voor meer uitgebreide taken. Stubby is te spreken over het multitasken en vindt de bediening intuïtief. De overgang van cover naar main screen en vice versa ervaart hij echter wel als stroef.

Een goede accuduur is geen overbodige luxe voor een dergelijke alleskunner. Jomaikke is er positief over: “Tijdens dagelijks gebruik heb ik ervaren dat de accuduur prima is om de dag mee door te komen, al hangt het natuurlijk wel af van het gebruik. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld wat series kijkt of games wil spelen op het grote scherm - wat er prachtig uitziet - is de accuduur prima. Tijdens een korte test met een serie op Netflix ging de acculading van 75% naar 71%, in 30 minuten bij een schermhelderheid van ongeveer 50%. Bij een helderheid van 100% nam de acculading niet significant meer af; 5% in 30 minuten. Na 30 minuten browsen op 100% helderheid is het percentage 6% gedaald.”

Stubby vindt de totale tijd dat de telefoon meegaat daarentegen wel wat aan de korte kant. “Ik pak doorgaans mijn telefoon om 6.30 uur van de lader en leg hem er rond 22.30 weer op. Tegen die tijd zit er meestal nog 20% in de batterij, met gemiddeld drie en een half uur screen time, met uitschieters naar zes en een half uur.”

Samsung Galaxy Flip4

Bij de Flip4 draait alles om het inklappen waardoor de smartphone een stuk kleiner wordt. Mrmvergeer vindt het formaat dan ook handzaam: “De Flip4 heeft een serieuze prijs en is bedoeld voor mensen die een groter beeldscherm willen maar geen phablet in hun achterzak willen.” Bomberboy vindt het een klapper, letterlijk en figuurlijk. “Dit is een high-end compact toestel met uiteindelijk toch een lekker groot scherm. Bomberboy vindt het een klapper, letterlijk en figuurlijk. De nostalgie van het open- en dichtklappen is ook gewoon heel leuk.” Hij legt uit: “Als veertiger heb ik vroeger ook nog klaptelefoons gehad. Het gevoel een gesprek te kunnen opnemen en afsluiten door de telefoon open of dicht te klappen, geeft eigenlijk heel veel voldoening.”

Tester Shadeblast is enthousiast over het vlotte gebruik van het toestel: “Wat opvalt, is de snelheid ervan. Alle acties verlopen direct en soepel, zonder gestotter in beeld. Het switchen tussen meerdere apps gaat vlot, met vrijwel geen warmteontwikkeling.”

Uiteraard telt de Flip4 minder camera’s dan de zwaar uitgeruste Fold4, maar het testpanel is over het algemeen goed te spreken over de fotokwaliteit. Morlune heeft de Flip2 en kan daardoor een goede vergelijking maken: “Ik heb wat foto’s gemaakt met mijn Flip-toestel van de tweede generatie, en daarna met het toestel van de huidige vierde generatie. De foto’s zijn scherper en contrastrijker, en door de grotere sensor kunnen in het donker betere foto’s worden gemaakt.”

Manmad benoemt met name het gemak van het nemen van selfies waar vooral zijn vriendin heel blij van werd.

Overall conclusie Fold4 & Flip4

Het testpanel is in algemene zin positief over beide flagships, al scoort de Flip4 beter dan zijn grotere, vouwbare broer. De Flip4 krijgt zelfs twee keer een vijfsterren-score van het testpanel. De algemene indruk die de Fold4 achterlaat, is dat met name de hardware en het enorme scherm bijzonder goed in de smaak vallen. Daar staat wel een heel flinke aanschafprijs tegenover. Zoals gezegd is het testpanel net wat meer lovend over de Flip4. De conclusie van tester Ivanschijndel vat het gevoel over dit model goed samen: “Uitgeklapt is de Flip4 een toptoestel zonder telelens, maar met verder alles erop en eraan.”

