Let there be (Ambi)light. Test de nieuwe Philips OLED807- en OLED+907-televisies

Tijdens de IFA 2022 in Berlijn heeft TP Vision uitgebreid zijn line-up van nieuwe Philips-televisies aangekondigd. De oledmodellen zijn volgens het bedrijf verder verbeterd, met diverse vernieuwingen zoals de doorontwikkelde Ambilight-technologie.

Tweakers Partners en TP Vision organiseren een testpanel rond de nieuwe Philips OLED807- en Philips OLED+907-modellen. Daarvoor zijn we op zoek naar acht testers. Ben jij een kritische kijker en heb je zin om als een van de eersten in Nederland met deze nieuwe tv’s aan de slag te gaan, meld je dan snel aan via de poll onderaan deze pagina.

Philips OLED+907

De nieuwe OLED+907 belooft volgens TP Vision een uitzonderlijke beeldkwaliteit te leveren, dankzij de combinatie van de zesde generatie P5 AI-verwerking en het nieuwste OLED EX-paneel inclusief geïntegreerd koellichaam. De 55 inch en 65 inch grote modellen moeten een pieklichtopbrengst van 1300 nits kunnen halen. De tv is uitgerust met een driezijdig Ambilight Next Generation-systeem. Deze geavanceerde versie van de sfeerverlichtingstechnologie is ontworpen om nauwkeuriger met de beelden op het scherm te matchen. Daarnaast is de televisie uitgerust met de nieuwe Ambilight Aurora-functie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van consumenten om de tv te verrijken als hij uitstaat. Met Aurora kan de tv als multimedia-ervaring op de achtergrond dienen, door middel van vooraf geïnstalleerde afbeeldingen of video’s, met geluid en omgevingsverlichting. TP Vision heeft hiervoor bij diverse partijen exclusieve content ingekocht.

Het geluid wordt verzorgd door een 80 watt sterke 3.1-speakerset van Bowers & Wilkins, met zes aan de voorzijde gemonteerde drivers die zich rechtstreeks op de luisteraar richten, in een speciale opstelling voor links, midden en rechts. In het basgeluid wordt voorzien door een grote, aan de achterkant gemonteerde subwoofer die wordt ondersteund door vier passieve radiatoren.

De OLED+907 is voorzien van de Philips TV balk voor specifieke game-instellingen. Met zowel FreeSync Premium- als G-Sync-compatibiliteit en 4k/120vrr-weergave in volledige resolutie in de monitormodus zou je er prima een potje op moeten kunnen gamen.

De Philips OLED+907 is beschikbaar in 48 inch-, 55 inch- en 65 inch-formaat

Philips OLED807

Ook de Philips OLED807 wordt aangedreven door de zesde generatie P5 AI-beeldverbeteraar-engine en is voorzien van het nieuwe Ambilight. Net als bij de OLED+907 zou de sfeerverlichting nauwkeuriger en preciezer moeten zijn, waarbij het licht de beelden op de televisie nog beter nabootst rondom het scherm. Ook hier gebruikt TP Vision een OLED-EX-model, waardoor het scherm zo’n 30% feller kan worden dan voorheen. Daarnaast zetten de makers zwaar in op beeldoptimalisatie voor veranderende omgevingslichtomstandigheden. Dit omvat speciale instellingen voor optimalisatie van donkere details en kleuren, naast een Eye Care-optie die de helderheid in donkere omgevingen aanzienlijk verlaagt.

Bij de 807 worden ook gamers niet vergeten; de tv is voorzien van twee 48Gbps snelle HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor de nieuwste videotechnieken, zoals 4k/120Hz, variabele verversingsfrequenties en automatische modusschakeling met lage latentie. Het scherm ondersteunt de vrr-technieken AMD FreeSync Premium en Nvidia G-Sync. De tv wordt geleverd met Android TV 11 met ondersteunde apps als Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ en Google Play Movies.

De Philips OLED807 is beschikbaar in 48 inch-, 55 inch-, 65 inch- en 77 inch-formaat.

Zo doe je mee met het Philips OLED-testpanel

Ben jij fan van oled in het algemeen of van Philips in het bijzonder, en volg jij met bovengemiddelde interesse de laatste innovaties rond tv’s? Lijkt het je leuk om een review te schrijven over de nieuwe Philips OLED807 of Philips OLED+907? Vul dan hieronder de poll in en geef aan welke van de twee modellen oled-tv’s je wil testen. Uit alle inzenders selecteren we willekeurig acht winnaars.

Mocht jij tot een van de gelukkigen behoren, dan zorgen wij dat een van de twee televisies jouw kant op komt zodat je hem aan de tand kunt voelen. Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Als dank voor de tijd en moeite die je in het testen en het schrijven van de review steekt, ontvang je de A7306, een true wireless sport-hoofdtelefoon met ingebouwde hartslagmeter.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 24 oktober 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 1 november 2022, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Voor het testpanel zullen alleen inwoners van Nederland en België geselecteerd worden.

De gekozen deelnemers krijgen uiterlijk 3 november 2022 bericht via e-mail. Niet gekozen deelnemers ontvangen geen bericht.

Deelnemers worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Deelnemers zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en TP Vision zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.